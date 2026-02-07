Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario contra un hombre señalado de haber abusado sexualmente de varios menores de edad en el municipio de Sogamoso, en el departamento de Boyacá.

Se trata de Yeison Tibavija Monroy, a quien la Fiscalía General de la Nación acusa del abuso de por lo menos dos menores, además de almacenar contenido explícito que involucra a niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el ente acusador, las labores investigativas pusieron en evidencia los delitos que habría cometido el sujeto durante varios años.

Entre 2012 y 2013, Tibavija Monroy habría sometido a diferentes vejámenes a una niña, quien para la fecha de los hechos tenía 12 años. Asimismo, en julio de 2022, presuntamente agredió sexualmente a un bebé de 9 meses de nacido, detalló la Fiscalía.

Además, entre noviembre y diciembre de 2025, durante requerimientos realizados por unidades de la Policía Nacional, le fueron encontrados en su celular 10 videos y 4.551 fotografías, en 365 de las cuales se observan menores de edad en diversas actividades sexuales.

Por todo lo anterior, y luego de obtener otras evidencias y elementos materiales probatorios, Tibavija Monroy fue capturado. Un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con personas menores de 18 años.

El procesado no aceptó los cargos y hasta que se determine su responsabilidad penal deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.