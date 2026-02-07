Al menos siete personas murieron por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio de Mallama, en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), informaron este sábado las autoridades regionales.

La Gobernación de Nariño señaló en un comunicado que la tragedia ocurrió la noche del viernes en la vereda de La Oscurana y dejó, además de las siete víctimas mortales, dos heridos, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado.

Una emergencia por un movimiento de tierra se registró en la vereda La Oscurana, zona rural de Mallama, en el departamento de Nariño, afectando varias viviendas. 🌧️🏡⚠️



El secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño, Alex González, señaló que la Gobernación ha llevado ayudas humanitarias a las familias afectadas y afirmó que la tragedia “sobrepasa las capacidades departamentales”.

“Hago un llamado a la nación (al Gobierno nacional) porque es un evento realmente de una magnitud que desborda las capacidades del departamento. Pedimos una inversión inmediata que nos ayude a generar acciones concretas para reparar a esta comunidad”, añadió el funcionario.

En la última semana, varias regiones de Colombia han registrado emergencias por inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a un primer frente frío que ingresó al mar Caribe en una temporada que suele caracterizarse por precipitaciones bajas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que entre el 6 y 9 de febrero hay un nuevo frente frío que se desplaza desde el hemisferio norte y llegará al Caribe.

Este comportamiento climático inusual ha provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales, dejando miles de personas damnificadas y daños en vías, viviendas y cultivos.