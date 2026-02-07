Un llamado urgente al presidente Gustavo Petro le hizo desde la madrugada de este sábado, a través de su cuenta de X, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, para que mire hacia este territorio que está muy afectado por los estragos de las lluvias de las últimas horas.

Leer más: Frente frío podría debilitarse y volverse estacionario desde este viernes

El mandatario de los bolivarenses le pide a Petro que incluya al departamento de Bolívar en el decreto de emergencia nacional que busca atender a las regiones afectadas por el frente frío, las intensas lluvias y las inundaciones registradas en las últimas semanas en el país.

Dice Arana que el sur de Bolívar vive una emergencia ocasionada por continuas lluvias y desbordamientos que tienen bajo agua a los municipios de Montecristo, Arenal del Sur, San Jacinto del Cauca y Tiquisio.

“Presidente, esperamos que el país no vuelva a ser egoísta con Bolívar. Tenemos cinco municipios con graves afectaciones y no vemos que se incluya a nuestro departamento en el decreto de emergencia. Necesitamos su ayuda”, manifestó Arana, enfatizando la urgencia de una respuesta oportuna y solidaria del Estado.

Ver también: Mineducación da aval técnico para la construcción de la Universidad de los Montes de María

Reiteró que Bolívar enfrenta una situación humanitaria que requiere acciones inmediatas, recursos extraordinarios y acompañamiento técnico para atender a las comunidades damnificadas, mitigar los riesgos y avanzar en la recuperación de los territorios afectados.

Para mañana domingo está previsto que parta desde Cartagena una misión humanitaria al sur de Bolívar con kits de alimentación, cobijas, sábanas, así como maquinaria amarilla y otros elementos.