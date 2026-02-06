Los efectos del nuevo frente frío ya empiezan a visibilizarse. Barranquilla, tal como lo pronosticaron las autoridades, amaneció este viernes 6 de febrero con un cielo nublado.

Este nuevo sistema —de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)— no sería tan fuerte como el que impactó a la región durante el inicio de la semana.

Daniel Useche, meteorólogo de turno de la entidad, indicó que no se aproximará tanto como el anterior y que podría convertirse este viernes en un frente estacionario (es decir, quedaríamos con el ‘coletazo’ del sistema) en el Caribe Central y Occidental.

“Es probable que este sistema frontal no se vaya a aproximar tanto como el anterior. Estamos viendo que podría, inclusive para la tarde y noche del día de hoy, convertirse en un frente estacionario en el Caribe Central y Occidental, lo que no afectaría en gran medida la parte continental del territorio colombiano”, indicó el encargado.

Detalló que durante el domingo su trayectoria continuará al nororiente y que este sábado 6 de febrero perdería sus características de frente frío.

“(Un frente estacionario) es como la parte final del frente frío que queda como suspendido en el mar Caribe, pero no se espera que vaya a generar un impacto similar al que ocurrió con el frente anterior”, reiteró.

Sin embargo, las alarmas siguen vigentes en los territorios. De esta forma, desde la entidad recomendaron estar atentos a los comunicados que se emitan; identificar las zonas de mayor peligro ante la posibilidad de crecientes súbitas o deslizamientos de tierra; estar en contacto permanente con las autoridades locales y municipales de emergencia y acatar las instrucciones que indiquen, y buscar refugio en zonas segura, en caso de tormentas eléctricas.

Pronóstico de los próximos días

Según Useche, es probable que estas condiciones igual generen algunas condiciones de lluvias, nubosidad y, de pronto, vientos por encima de lo normal hacia el occidente del mar Caribe colombiano, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Probablemente, en la noche de este viernes y durante el transcurso del día de mañana sábado, se produzcan algunas precipitaciones entre ligeras y moderadas en algunos sectores, particularmente de Sucre, Córdoba y el Urabá.

También hacia el sur de Bolívar se podrían presentar algunas lluvias, en horas de la tarde y de la noche del viernes.

El departamento del Atlántico tendría cielos mayormente nublados, con posibilidad de algunas lloviznas este viernes, principalmente al sur del departamento. En el resto del departamento, una tendencia seca, pero con nubosidad.

Por su parte, en Barranquilla no se descartan algunas lluvias ligeras hacia mediados de la tarde.