La Alcaldía de Montería habilitó el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora como albergue temporal para atender a las familias que continúan saliendo tanto de la zona rural como la urbana y que están ubicadas a la orilla del río Sinú.

El nuevo espacio se suma a la red de albergues dispuesta por la administración municipal para garantizar atención integral y oportuna a las personas afectadas por la emergencia.

En el coliseo les brindan alimentación caliente, atención médica permanente, acompañamiento psicosocial y entrega de ayudas humanitarias, con el apoyo articulado de la Oficina de Gestión Social, Gestión del Riesgo, Secretaría de Salud, organismos de socorro y fuerza pública.

Cortesía

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, reiteró que la prioridad es salvaguardar la vida de los monterianos y por eso “seguimos ampliando nuestra capacidad de atención porque entendemos que muchas familias están tomando la decisión responsable de salir de manera preventiva. Aquí no están solas. Desde la alcaldía estamos garantizando alimentación, atención en salud y todas las condiciones necesarias mientras superamos esta emergencia”.

Inundaciones no dan tregua

En el occidente de la capital cordobesa, cientos de familias fueron obligadas a evacuar debido a las alertas de los organismos de socorro que adelantaron estas medidas preventivas por creciente del río Sinú.

En total, siete lanchas han arribado a los embarcaderos de Rancho Grande y Centro Verde, del sistema fluvial Businú, trasladando a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, que son la prioridad, hacia zonas seguras de la zona urbana, donde reciben atención integral por parte de la administración municipal.

Utilizando el mismo río que hoy mantiene en emergencia a gran parte del departamento por las inundaciones, el mandatario, quien ha estado al frente de la situación desde el primer día, llegó en botes tipo Johnson para traer a las familias hasta Montería.