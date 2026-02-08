El gobernador de Córdoba y a su vez presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, le envió este domingo 8 de febrero un mensaje al país pidiendo apoyo para los damnificados.

Leer más: Violenta riña termina con disparos, un menor de un año herido y una motocicleta incendiada

Desde la vereda El Vidrial, en la ciudad de Montería, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y donde se han llevado a cabo varias evacuaciones de familias, el mandatario le solicitó al país que continúe las donaciones de elementos básicos como alimentos no perecederos, kits de aseo y colchones, tanto para asistir a quienes aún permanecen en sus hogares sin poder ser evacuados como para las familias refugiadas en alojamientos temporales.

“Agradezco profundamente a todas las empresas, al sector público, al sector privado, a los cordobeses y a los colombianos de buen corazón que se han solidarizado con nuestra situación en el departamento. Donar o recibir alimento, o una colchoneta para estas familias ha sido de gran ayuda. No dejemos de donar, lo estamos haciendo a través de fundaciones, a través de las alcaldías, en el Centro de Convenciones. Pero por favor, les pido de corazón que no dejen de donar”.

Ver también: Super Bowl: ¿A qué hora será el show de entretiempo con Bad Bunny este domingo?

Posteriormente, el mandatario se trasladó al Centro de Convenciones, donde se adelanta la recepción de las donaciones, y a esta hora se desarrolla una sesión en el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde coordinan las acciones de respuesta junto a los organismos de socorro, la fuerza pública y toda la institucionalidad del departamento.