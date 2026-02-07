Luego de que la Policía Nacional ordenara el traslado de cerca de 40 oficiales superiores hacia regiones con alta complejidad en materia de orden público, lo que generó molestia entre mandos medios (coroneles) a asumir estos movimientos, el director de la institución, general William Rincón, se pronunció por medio de una carta.

Explicó que el traslado de oficiales desde el grado de capitán en adelante busca fortalecer la toma de decisiones en terreno y mejorar la respuesta institucional en zonas priorizadas del país.

En ese contexto, la institución indicó que más de 7.500 uniformados han sido desplegados en regiones estratégicas, muchas de ellas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Frente a la ‘rebeldía’ de algunos altos uniformados, el general precisó que el mensaje institucional “es claro y contundente: no existen destinos menores o sin importancia, ni funciones secundarias cuando se trata de cuidar la vida, proteger a los ciudadanos y defender la democracia. Cada traslado responde a un análisis técnico y a una necesidad estratégica del país”.

Detalles de los traslados

Esto se dio como parte de una estrategia institucional para fortalecer la presencia del Estado en zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y otras amenazas a la seguridad.

La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el general Rincón Zambrano, con fecha del 22 de enero, en el marco del proceso de redistribución del talento humano policial.

Según informó la institución, el proceso de traslados implica oficiales provenientes de distintas dependencias, direcciones especializadas, policías metropolitanas y departamentos de Policía en todo el país.

Los traslados incluyen a 38 oficiales que serán asignados principalmente a Norte de Santander, Cesar y Cauca, departamentos que registran algunos de los mayores retos en seguridad.

Traslado de oficiales a Norte de Santander

Uno de los principales destinos de los traslados es Norte de Santander. Entre los oficiales trasladados figuran:

Hernán Darío Pérez Cruz, proveniente de la Dirección de Protección y Servicios Especiales.

Jhon Freddy Sánchez Rozo, de la Dirección de Antinarcóticos.

Jhon Fredy Molina Bernal, del Departamento de Policía Meta.

Edward Alexander Duque Romero, de Carabineros y Protección Ambiental.

Jonathan Adrián Bastidas Urrea, de la Policía Metropolitana de Pereira.

Hárol Andrés Cárdenas Arias, de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Wilson Mendoza García, del Departamento de Policía Caldas.

Jackson Emilio Mosquera Domínguez, de Investigación Criminal e Interpol.

Cristian Ernesto Zambrano Enríquez, del grupo de Derechos Humanos.

Jeffer Enrique Martínez Cuesta, del área de Tecnologías de la Información.

Oficiales de inteligencia y antinarcóticos irán a Cesar

El departamento del Cesar también recibirá un grupo significativo de oficiales, entre ellos:

Óscar Javier Santofimio Guzmán, de la Dirección de Antinarcóticos.

Walter Herrera Muskus, de la Policía Metropolitana de Cali.

Carlos Alberto Sánchez Castañeda, de Protección y Servicios Especiales.

Daniel Felipe Agudelo López, de la Policía Metropolitana de Valledupar.

Óscar Jhonatan Céspedes Buitrago, de Protección y Servicios Especiales.

Miguel Ángel Tello Verdesoto, de Antisecuestro y Antiextorsión.

Julián David Bueno Osorio, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

William Eduardo Morales Morales, de Inteligencia Policial.

El mayor número de traslados fue a Cauca

El Cauca concentrará la mayor cantidad de oficiales trasladados, provenientes de distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran:

Jorge Luis Castellanos Merchán, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Giovanni Alexander Torres Ramírez, de la Policía Metropolitana de Cali.

Yesid Herrera Murillo, de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

Iván Felipe Rey Hernández, de la Secretaría General de la Región de Policía No. 7.

David Ricardo Díaz Anaya, de Antinarcóticos.

Javier Alejandro Rueda Acosta, de Tránsito y Transporte.

Andrés David Mateus Jaime, de Inteligencia Policial.

Arnold Domínguez Crismatt, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

José Andrés Quesada Palacios, de la Dirección de Educación Policial.

Andrés Felipe Rodríguez Rojas, de Protección y Servicios Especiales.

Sebastián Zamora Londoño, de Tránsito y Transporte.

Pedro Luis Molina Alzate, de Inteligencia Policial.

Alfredo Ordoñez Feria, de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Oswaldo Amaya Alarcón, de Protección y Servicios Especiales.

José Renato Timaná Benavides, del Departamento de Policía Magdalena.

Jorge Mario Parra Agudelo, de Carabineros y Protección Ambiental.

Duván Leandro Herrera Portela, del Departamento de Policía Vaupés.

Diego Fernando Guzmán Capera, del Departamento de Policía Atlántico.

Óscar Fernando Cerón Bastidas, de la Policía Metropolitana de Cali.

Julián David Rozo Pinilla, de Investigación Criminal e Interpol.

Jhon Andrés Porras Moreno, del Departamento de Policía Meta.