Un ataque sicarial en el municipio de Soledad dejó en la noche de este sábado 7 de febrero el saldo de una persona muerta y otra herida.

De acuerdo con las primeras versiones, el homicidio se registró en la carrera 15D con calle 48, barrio Normandía.

Según testigos, la víctima fatal era un joven que -en el momento del ataque a tiros- estaba entregando un domicilio.

Las balas alcanzaron también a la persona que estaba recibiendo el pedido, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial cercano. Se desconoce su estado de salud.

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en Don Bosco

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en la noche del viernes 6 de febrero, en un hecho de sangre que tuvo lugar en el barrio Don Bosco, en el municipio de Soledad.

El hecho se registró hacia las 8:30 p. m., en la transversal 1 con diagonal 72, cuando las víctimas se desplazaban en una motocicleta y fueron interceptadas por dos sujetos que también se movilizaban en un vehículo similar. Sin mediar palabra, los agresores les dispararon en repetidas ocasiones y huyeron del lugar.

Una de las víctimas fue identificada como Kevin Andrés Caro Whiteman, de 22 años de edad. El segundo fallecido fue un joven, cuya identidad aún no ha sido establecida, con una edad aproximada entre 20 y 25 años.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Kevin Caro registraba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, como indiciado por el delito de hurto, en hechos ocurridos en junio de 2025.

Sobre el crimen, las primeras hipótesis de la Policía apuntan a presuntas disputas internas del Grupo Delincuencial Organizado, GDO, ‘Los Costeños’ en los sectores de La Central y Las Moras, dentro del mismo municipio.