Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos, la Policía Nacional intensificó las acciones preventivas y de control en el sector hotelero del centro de Barranquilla y su área metropolitana.

Las intervenciones fueron adelantadas por uniformados adscritos al Grupo de Investigación Criminal, Sijín, en articulación con el Grupo de Protección al Turismo y el Grupo de Infancia y Adolescencia, quienes realizaron verificaciones de antecedentes y anotaciones judiciales a los huéspedes de distintos establecimientos.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscan garantizar entornos seguros, tanto para los ciudadanos como para los turistas que visitan la capital del Atlántico, además de fortalecer la convivencia y la confianza en el sector hotelero.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener controles permanentes y coordinados, trabajando de manera conjunta con los diferentes grupos especializados para proteger la seguridad ciudadana y prevenir hechos que afecten el orden público.

Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera constante en distintos puntos de la ciudad y el área metropolitana, con el propósito de preservar la tranquilidad de propios y visitantes.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA o la línea contra el crimen 317 896 5523, destacando que la información oportuna de la ciudadanía es clave para seguir construyendo entornos seguros.