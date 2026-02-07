Como Camilo Andrés Rodríguez Ripoll, de 22 años de edad, fue identificado el joven muerto en un ataque armado que se perpetró en horas de la tarde de este viernes 6 de febrero, a un costado del puente que divide los barrios Topacio y 20 de Julio, en Baranoa, Atlántico.

La Policía de Atlántico informó que Rodríguez Ripoll tenía anotaciones por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Así mismo señaló que el 20 de noviembre de 2025 fue capturado por la Policía, tras hallarle 2 pistolas en su poder.

Una fuente judicial reveló que, presuntamente, la víctima habría participado en el crimen de Edgardo Luis Prentt Caraballo alias el Gordo Prentt, víctima a la que le figuraban tres anotaciones judiciales y quien había sido asesinado el pasado 19 de noviembre del año pasado en el sector de Altos de Buenavista, zona periférica del municipio.

Asimismo, el hoy occiso también era señalado como uno de los responsables de haberle causado la muerte a la niña Ariana Sofía Lozada Ruíz de 11 años, en el barrio La Primavera.

La Policía del Atlántico adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este crimen y lograr la captura de los agresores lo más pronto posible.