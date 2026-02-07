En centros asistenciales de Barranquilla y Soledad son atendidos los lesionados del siniestro vial registrado en la madrugada de este sábado 7 de febrero en el municipio de Soledad, en la prolongación de la avenida Murillo, cuando el conductor de un camión que transportaba un potente picó y a varios ocupantes perdió el control del vehículo, lo cual ocasionó la expulsión de las personas.

En redes sociales circuló información sobre hecho y en mensajes de testigos se dijo que el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad y que los mismos programadores de la máquina de música le pedían al conductor que detuviera la marcha.

Al parecer, en medio del desplazamiento, el conductor pasó de un carril a otro de manera repentina y eso puso “a volar a las personas”, entre esos unos menores de edad.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Soledad y el Instituto municipal de Transporte y Tránsito entregaron algunos detalles sobre el hecho y señalaron que el conductor involucrado, aparentemente, estaba bajo los efectos del alcohol.

“En horas de la madrugada se tuvo conocimiento y se abocó el procedimiento de pertinencia, frente a un accidente de tránsito, originado, al parecer, por un conductor en estado de alicoramiento”, se leyó inicialmente.

Las autoridades indicaron que el accidente se registró “a la altura de la vía a la Gran Central de Abastos, en el cual resultaron heridas varias personas que están siendo atendidas en los centros asistenciales, de acuerdo a la complejidad que presenta cada caso”.

“Agradecemos a la ciudadanía tomar en consideración, que en estos días de pre y durante la temporada de carnaval, deben observar, de manera estricta, los lineamientos establecidos por la Ley, en el sentido de que en el territorio nacional está prohibido conducir en estado de alicoramiento. ⁠De igual manera, respetar las señales de tránsito y mantener la sana convivencia, lo que debe regir la actuación en sociedad”, anotaron.