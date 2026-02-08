El mar de leva y los fuertes vientos que caracterizan al frente frío, el segundo que azota al país en este mes de febrero, ya empiezan a ocasionar nuevas emergencias en la ciudad de Cartagena.

Desde tempranas horas de este domingo la alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres y toda la articulación distrital, hace presencia sobre la Avenida Santander para el desmonte y completo retiro de una vieja garita que cayó dentro del mar, además de la remoción de arena, sedimentos y demás material que fue desplazado hacia la vía.

Daniel Vargas, director de la OAGRD, realiza la supervisión de los trabajos que se desarrollan en la Avenida Santander, en atención de las directrices del alcalde Dumek Turbay Paz.

“Ya Cartagena va a atravesando el segundo frente frío, con olas de más de 1.9 metros de altura. Todos estos días tendremos el Litoral Caribe movido, incluyendo la zona de la Av. Santander, con este mar de leva y con vientos de aproximadamente 40 kilómetros por hora.

Es por eso que se han presentado afectaciones, como la caída de esa garita vieja. La instrucción del señor alcalde, Dumek Turbay, es retirar todo este material para no contaminar el mar. Por eso ya tenemos toda la Cuadrilla del Alcalde y toda la maquinaria trabajando”, concluyó Vargas.

Además, un informe de la Capitanía de Puerto de Cartagena indica que “habrá un aumento sostenido en la intensidad de los vientos, así como el ingreso del frente frío con mayor fuerza durante las horas de la tarde de hoy domingo, y se intensificará de manera significativa entre los días martes, miércoles y jueves, manteniendo afectación durante el resto de la semana. Estas condiciones podrían generar oleajes superiores a los 3 metros, especialmente, en mar abierto y en la zona insular”.

A raíz de esta situación la alcaldía de Cartagena dispuso:

• Bahía interna de Cartagena. Se mantiene bandera amarilla, permitiendo la navegación bajo estricta observancia de las medidas de seguridad, las cuales deberán ser evaluadas permanentemente por capitanes, pilotos y operadores marítimos.

• Zona insular (incluye Playa Blanca). Se decreta bandera roja, con prohibición total de embarque y desembarque de pasajeros, así como la suspensión de todas las operaciones marítimas y turísticas, incluida Playa Blanca, hasta nueva orden.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la OAGRD y en articulación con las autoridades competentes, mantiene activo el monitoreo permanente del comportamiento del frente frío No. 33 y la evolución de las condiciones meteomarinas.

El alcalde Dumek Turbay Paz le hace un llamado a la ciudadanía, operadores turísticos, armadores y usuarios del transporte marítimo a acatar las recomendaciones oficiales, evitar la exposición al riesgo y mantenerse informados únicamente por los canales institucionales.