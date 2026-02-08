Todo lo han hecho bien, los reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta Tobón y Joshua Ortiz Meléndrez, con su carisma, como se dice coloquialmente, “se han metido al público al bolsillo”.

Su show de coronación quedó enmarcado en la memoria de muchos, y ahora esperan seguir poniendo la vara alta cuando lideren este domingo por la carrera 53 el desfile del Carnaval de los Niños 2026, una gran celebración que exalta la fiesta como un territorio de transmisión cultural que se traspasa de generación en generación.

Esta dupla viene de robarse miles de aplausos en La Guacherna de este viernes, recorrido en el que rindieron homenaje a sus ‘Ancestros Caribe’. Con su complicidad y sonrisas, los pequeñines son protagonistas.

Los reyecitos liderarán este desfile bajo el eje temático ‘Legado de Alegría’, que rendirá homenaje a los niños y niñas como portadores de la tradición, con más de 200 grupos folclóricos representados en congos, cumbias, comparsas, disfraces y letanías que encarnan la creatividad y la alegría de los más pequeños.

“El Carnaval de los Niños es la garantía del futuro de nuestra fiesta. Aquí la alegría es identidad, aprendizaje y un patrimonio que se transmite por generaciones de carnavaleros como un legado vivo”, señaló Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.

Por su parte Sharon Acosta, quien ayer se sumó al desfile del Suroccidente, comentó: “Ha llegado nuestro gran día, este es un desfile para disfrutar en familia, así que invitamos a los papitos y a sus hijos para que nos acompañen y vivan un día diferente en el que verán cómo nuestro semillero sigue en crecimiento”, expresó la hija del Checo.

Bloques temáticos

Organizado en bloques temáticos –Legado de tradición y cultura, Legado de semilleros del Carnaval, Legado de diversidad y Legado de fraternidad–, el desfile será una fiesta de color, movimiento y emoción que reafirma que el carnaval se vive con amor y emoción desde la infancia.

Una de las novedades es que el desfile tendrá transmisión vía streaming desde 10:30 a.m. por Youtube y Facebook de Carnaval de Barranquilla y, como cada año, Telecaribe preparó una cobertura especial desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Logística y cierres viales

Para este desfile, la Alcaldía de Barranquilla habilitó un aforo total de 20.815 sillas a lo largo del recorrido por la carrera 53.

De igual manera, se dispuso de un plan de tráfico y movilidad con el cierre total de la calle 75, entre las carreras 49C y 53; de la carrera 53, entre las calles 75 y 53; de la calle 53, entre las carreras 53 y 54; y de la carrera 54, entre las calles 53 y 48, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Los conductores que transiten en sentido sur–norte por las calles 75, 74, 72, 69, 68, 67, 66, 65 y 64 deberán girar a la izquierda por la carrera 49 hacia el occidente, buscar la calle 79 y continuar su recorrido hacia el norte, o girar a la derecha para continuar hacia el oriente, empalmando con la avenida Murillo.

Quienes transiten en sentido norte–sur por las calles 72, 70 y 68 deberán girar a la derecha por la carrera 54 hacia el occidente, empalmar con la calle 76 y continuar hacia el sur; o girar a la izquierda para continuar hacia el oriente, tomar la calle 64, desviar a la izquierda hasta la carrera 59B, girar a la derecha hasta la calle 58, continuar por esta vía hasta la carrera 55 y girar a la izquierda hasta la carrera 54 para empalmar con la avenida Murillo.

El desfile contará con el acompañamiento de los organismos de socorro y el apoyo de 10 ambulancias, distribuidas en los siguientes puntos: parque José Martí (calle 74 entre carreras 49B y 49C); carrera 53 con calles 74, 72, 70, 68, 64, 61 y 55; así como en la carrera 54 con calle 53 y carrera 54 con calle 48.

Adicionalmente, habrá un Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC) y con 100 socorristas de la Cruz Roja y Sevit Medic.