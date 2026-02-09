La Central Hidroeléctrica Urrá informó que, como consecuencia del aumento en los aportes de agua al embalse, fue necesario incrementar las descargas desde sus instalaciones. Las lluvias persistentes en la región siguen influyendo directamente en el comportamiento de las fuentes hídricas.

“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de atender las informaciones que emiten los canales oficiales y a seguir con atención las recomendaciones de sus organismos de gestión del riesgo de desastres”.

De acuerdo con el reporte de la empresa, el caudal que ingresa a la cuenca abastecedora del embalse alcanzó los 1.150 metros cúbicos por segundo, evidenciando un incremento significativo.

Frente a esta situación, Urrá explicó que las descargas controladas hacia el río se han venido aumentando de forma progresiva y actualmente se sitúan en 1.021 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, este escenario hidrológico mantiene activa la alerta roja operativa en la Central Hidroeléctrica Urrá I.

Por otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a cuestionar el funcionamiento de la hidroeléctrica. El mandatario señaló que cualquier vertimiento que afecte a comunidades campesinas representa la prolongación de un daño ambiental y reiteró su llamado a que el gerente de la empresa deje el cargo “de inmediato”.

Además, solicitó explicaciones al alcalde de Medellín por, según afirmó, priorizar la maximización de las utilidades de EPM “por encima de la vida del pueblo del noreste antioqueño”.

