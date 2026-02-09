Córdoba, bajo emergencia; hay unas 40 mil familias damnificadas

Las lluvias del segundo frente frío que azota al país, al igual que los fuertes vientos y el mar de leva siguen agravando las situaciones de emergencia que se registran en 16 departamentos del país y que han impactado de forma negativa en más de 69 mil familias.

De acuerdo con un reporte preliminar de afectación entregado en la tarde del domingo por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los estragos del atípico fenómeno climático han impactado en 104 municipios, 24 están en Córdoba, que es el que encabeza la lista de las zonas con mayores estragos al tener, de momento, más de 40 mil familias damnificadas y un estado de alerta máxima que ya completa una semana.

Le siguen en el orden de afectación Chocó, Santander y Antioquia. Hasta todas estas zonas del país la Ungrd ha enviado ayudas que en el caso de Córdoba y en especial de su capital, Montería, siguen siendo insuficientes ante la magnitud de las emergencias que ya no solo dejan familias en albergues y con sus casas y enseres bajo las aguas, sino también vías destruidas y poblaciones incomunicadas, como ocurre desde ayer cuando fue cerrado totalmente el paso entre Montería y Arboletes por daños estructurales en el Puente Jalisco.

Cortesía En la zona urbana de Montería hay, de momento, 17 albergues habilitados y un centro de acopio.

Además, en la zona urbana de Montería la Secretaría de Infraestructura levanta jarillones en la troncal entre Pitolandia y El Dorado para frenar el avance de las aguas provenientes del humedal de Betancí.

SOS por Córdoba

El gobernador de Córdoba y a su vez presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, le envió un mensaje al país pidiendo apoyo para los damnificados. Desde la vereda El Vidrial, en la ciudad de Montería, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y donde se han llevado a cabo varias evacuaciones de familias, el mandatario le solicitó al país que continúe las donaciones de elementos básicos como alimentos no perecederos, kits de aseo y colchones, tanto para asistir a quienes aún permanecen en sus hogares sin poder ser evacuados como para las familias refugiadas en alojamientos temporales.

“Agradezco profundamente a todas las empresas, al sector público, al sector privado, a los cordobeses y a los colombianos de buen corazón que se han solidarizado con nuestra situación en el departamento. Donar o recibir alimento, o una colchoneta para estas familias ha sido de gran ayuda. No dejemos de donar, lo estamos haciendo a través de fundaciones, a través de las alcaldías, en el Centro de Convenciones. Pero por favor, les pido de corazón que no dejen de donar”.

Sin precedentes

Asegura el mandatario que la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba y que tiene el 80 % de su territorio afectado con inundaciones es una situación “sin precedentes” que impacta, según los balances oficiales del Gobierno nacional, a cerca de 43 mil familias en el norte del país, pues también se sienten los estragos, aunque en menor proporción, en Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar y Sucre.

“La situación que hoy vive el departamento de Córdoba es un hecho sin precedentes en la historia, no tenemos reportes de un hecho de tal magnitud”, señaló Zuleta Bechara.

Anotó el representante de los gobernadores del país que más allá de la atención inmediata, el principal desafío será la recuperación económica de una región con vocación agroindustrial, cuya economía se basa en la ganadería, la agroindustria y la pesca, entre otros sectores.

“Tenemos impactos en el sector agroindustrial, agrícola, pecuario, turístico, pesquero y minero-energético. Se afecta el comercio, se afecta la informalidad; hoy se afecta todo Córdoba”, dijo Zuleta.

Por su parte, en Montería el panorama es crítico porque con el paso de las horas los niveles de las aguas aumentan y con ello las inundaciones que han obligado a evacuar barrios enteros.

Cortesía En muchas zonas de Montería construyen estas murallas para contener un poco las aguas.

De momento, según datos oficiales, hay 13 barrios de la capital cordobesa en alerta, por lo que si sigue lloviendo, como ocurrió durante la noche del sábado y la madrugada de ayer domingo, sus pobladores tendrán que salir hacia los albergues instalados por las administraciones o para las casas de sus familias y amigos a autoalbergarse, pero “lo más importante es que pongamos a salvo la vida, lo material se recupera”, es la consigna con la que trabajan el gobernador Erasmo Zuleta y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén. Este último participa de las evacuaciones.

En Montería también se ha visto afectada la prestación de los servicios educativos en el sector oficial que mantiene suspendidas las clases; los servicios médicos en varias sedes de Vida Salud que están inundadas, y el de energía en los barrios de la margen izquierda del río Sinú porque Afinia hizo la desconexión preventiva del circuito Pradera 5.

En otras zonas de Córdoba, como el municipio de Montelíbano, la situación mejoró. De acuerdo con la Defensa Civil ya no hay inundaciones en la zona urbana, ahora trabajan en la fase de recuperación y en la construcción del censo de afectados que suma 1.758 familias en la zona urbana y más de 1.300 en la rural.

Cortesía El puente en la vía Montería-Arboletes se averió y está cerrado.

Otro es el panorama de aumento de las inundaciones en el municipio de Lorica y en Cereté. En este último el caño Bugre está a 1.20 metros de la cota máxima y si la alcanza generará una grave emergencia.

De otra parte, en Cartagena hay restricciones en la playa por los fuertes oleajes que han impactado, una vez más, en la avenida Santander, mientras que en Montecristo, sur de Bolívar, hay 1.300 damnificados; y en Urabá y el Bajo Cauca son 9 mil familias afectadas.

La alerta en todo el país se mantiene porque los efectos del segundo frente frío se intensificarán de manera significativa en esta semana.