De los estragos de los frentes fríos que azotan al país desde hace una semana no se han salvado los miembros de la fuerza pública.

En particular, a muchos hombres y mujeres que integran los comandos de Policía en Córdoba y Metropolitana de Montería no solo les ha correspondido ayudar a los damnificados en esta grave emergencia sino que también muchos de ellos y sus familias se cuentan entre los más de 28 mil núcleos de familias afectados.

Es así como los integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que es una de las especialidades de la Policía, también se ha tenido que vincular a estas labores en medio de la emergencia desarrollando acompañamiento y apoyo a sus compañeros policías y sus familias.

Estas actividades las llevan a cabo en sectores donde varios uniformados presentan afectaciones en sus viviendas, debido al incremento del nivel del agua, situación que obligó a evacuar enseres y proteger pertenencias esenciales.

“En estos momentos difíciles no solo servimos a la comunidad, también acompañamos a nuestros hombres y mujeres policías. Hoy estamos aquí para apoyarlos a ellos y sus familias que resultaron afectados por las inundaciones, porque en la Policía Nacional somos una sola familia y actuamos con solidaridad en cada situación de emergencia”, sostuvo el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

Agregó que con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso institucional, fortaleciendo el espíritu de unidad y apoyo entre compañeros, especialmente en momentos donde la emergencia invernal golpea a las familias y comunidades.