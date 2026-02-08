Debido al agravamiento de la emergencia ocasionada por las lluvias atípicas y las afectaciones registradas en zonas urbanas y rurales de Montería, la alcaldía a través de la Secretaría de Educación suspendió para este lunes 9 de febrero las actividades académicas presenciales.

Esto cobija además a las estrategias de trabajo educativo flexible en los establecimientos educativos oficiales del municipio.

La decisión fue adoptada priorizando la vida, la integridad y el bienestar de estudiantes, docentes, directivos docentes y familias, teniendo en cuenta las condiciones actuales del territorio y las dificultades de movilidad y acceso que enfrentan varias comunidades.

La medida es de carácter temporal mientras continúan con la atención integral de la emergencia y evalúan las condiciones de seguridad en cada sector del municipio. Igualmente analizan si se requiere algún ajuste en el calendario académico, conforme a la normatividad vigente.