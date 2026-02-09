En atención a la emergencia generada por las fuertes lluvias y las inundaciones que afectan distintos sectores del municipio, la alcaldía de Montería continúa adelantando acciones integrales para proteger la vida y el bienestar de las comunidades afectadas, incluyendo a los animales que permanecen junto a sus familias en los albergues temporales.

Lea: Gobernador le pide a Petro que realice en Córdoba el próximo consejo de ministros

Actualmente, los animales reciben alimentación, atención médico-veterinaria, actualización del esquema inmunosanitario y otros cuidados esenciales, gracias al trabajo articulado del equipo veterinario y los organismos de atención de la administración municipal.

Suministrada

El alcalde Hugo Kerguelén García y la gestora Social Diana Sierra Márquez reiteraron el compromiso del gobierno local con la protección integral durante la emergencia y por ello piden ayuda para los animales que en estos momentos requieren concentrado para caninos y felino, maíz para aves, concentrado para cerdos, medicamentos de uso veterinario (antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios) e insumos de bioseguridad como guantes y tapabocas.

Lea: Gobernador de Córdoba le pide al país no dejar de donar para los damnificados por las inundaciones

“En esta situación no estamos dejando a nadie atrás. Los animales hacen parte de las familias y merecen atención, cuidado y dignidad. Protegerlos también es una forma de proteger a nuestras comunidades”, expresó el mandatario monteriano.

Suministrada

El punto de recepción de donaciones, también conocido como Centro de Acopio Municipal, es el Estadio 18 de Junio.

Además, los ciudadanos que deseen acoger a animales abandonados o perdidos durante la emergencia y darles un hogar temporal pueden acercarse a los veterinarios que están en los albergues.