“Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”, es el mensaje que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le envió esta noche del domingo 8 de febrero al presidente Gustavo Petro a través de su red social X.

Ante ello el también representante de los gobernadores en el país le propuso al mandatario de los colombianos realizar el próximo consejo de ministros en el departamento de Córdoba para tener respuesta inmediata a las necesidades que tiene el territorio, que son muchísimas y diversas.

“Córdoba necesita presencia permanente del Gobierno Nacional, respuesta inmediata, recursos y un plan de reactivación económica y reparación de los daños”, dice el gobernador en la petición al presidente Petro.

Presidente @petrogustavo, le propongo que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba. Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real.



Hoy, más de 120.000 personas lo han perdido todo y 24… — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) February 8, 2026

Recordó Zuleta Bechara que desde el sábado 31 de enero el departamento de Córdoba enfrenta un evento hidrometeorológico atípico, con lluvias intensas y persistentes que han generado inundaciones generalizadas en zonas urbanas y rurales.

A la fecha, la emergencia ha afectado a 24 de los 30 municipios, lo que representa cerca del 80 % del territorio departamental, dejando más de 122 mil personas damnificadas y 44.071 familias afectadas, además de daños significativos en viviendas, vías, acueductos, centros de salud e instituciones educativas.

Tanto el gobernador de Córdoba como el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, reiteran el llamado a evacuar. En doce albergues de la zona urbana de Montería permanecen 3.615 personas; y en cinco de estos lugares hay 399 cupos disponibles.