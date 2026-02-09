El presidente Gustavo Petro les pidió de manera formal a los magistrados de la Corte Constitucional que levanten la suspensión del decreto 1390 de 2025 por medio del cual se declaró la emergencia económica en el país.

Esto debido a “hechos sobrevinientes” como la tragedia invernal que sacude a varios departamentos de la región Caribe, especialmente Córdoba, uno de los territorios más afectados con municipios totalmente inundados y con cientos de damnificados por las lluvias provocadas en días recientes por el frente frío.

“Les escribo desde la responsabilidad concreta de gobernar en medio de una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”, se inicialmente en la carta dirigida al alto tribunal. “Me permito poner en consideración hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas”, agrega.

El jefe de Estado indicó la situación humanitaria “se ha agravado de forma acelerada y dolorosa” tras las lluvias. Manifestó que las distintas estancias del Estado atienden “una emergencia que ya no es una advertencia futura, sino una tragedia en curso”.

Para sustentar su petición, Gustavo Petro listó las trágicas cifras que dejan las emergencias que golpean principalmente los departamentos de Córdoba y Sucre. De acuerdo con las cifras de la Casa de Nariño, de momento han muerto 14 personas; más de 9.000 viviendas han sido destruidas; cerca de 50.000 familias (unas 300.000 personas) han resultado afectadas; y más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas.

“Lo que hace semanas era una advertencia técnica -el riesgo de hambre señalado por organismos internacionales como la FAO- hoy empieza a sentirse en el día a día de comunidades enteras. No es un riesgo teórico: es un hecho extraordinario”, reza la misiva enviada este lunes 9 de febrero.

Otra de las justificaciones de Petro es que el frente frío “no corresponde a una evolución normal ni previsible de esos riesgos” con “origen en un fenómeno extraordinario y sin precedentes”.

“La crisis climática global se manifiesta hoy a través de eventos abruptos, extremos e impredecibles. Lo que enfrenta Colombia en este momento supera cualquier escenario razonable de anticipación: no se podía prever ni su magnitud, ni su simultaneidad, ni el impacto humano que hoy se constata”, añade.

El presidente urgió a los magistrados a que consideren poner en marcha de nuevo el decreto ante la posible llegada de un nuevo frente frío “lo que podría profundizar aún más esta tragedia”. “No es una discusión política: es una urgencia humana”.

“El Gobierno nacional ha puesto en marcha todas sus capacidades institucionales, con la acción articulada de todos los ministerios. Sin embargo, la permanencia de la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 limita la posibilidad de actuar con la rapidez y el alcance que esta emergencia exige”, cerró.