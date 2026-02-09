Después de varios meses en estudio y bajo manejo de distintos despachos, en las últimas horas se dio conocer una decisión judicial adoptada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla con relación a una medida detención contra el jefe de la estructura criminal ‘los Pepes’, Digno José Palomino Rodríguez.

Hay que recordar que a comienzos del año anterior, específicamente en febrero, el señalado cabecilla de la organización delictiva local fue imputado por la presunta comisión de 17 homicidios y otras conductas delictivas perpetradas en Atlántico.

Se trataba de una nueva investigación en su contra realizada por fiscales especializados, quienes lo vincularon con la ejecución de crímenes selectivos para amedrentar a pobladores, transportadores y comerciantes, y asumir el control de la venta de estupefacientes al menudeo, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas. “En ese sentido, Palomino estaría involucrado en 11 eventos delictivos que dejaron 17 víctimas fatales entre julio de 2022 y julio de 2023, en Barranquilla, Soledad y Malambo, Atlántico”, detalló la Fiscalía para aquel entonces.

La figura o mecanismo usado por la Fiscalía para vincular a Palomino con todos esos hechos, en aras de llevarle la verdad a las víctimas, se fundamentó en la teoría de “autoría mediata en aparato organizado de poder”, una posición jurisprudencial asumida hace años por la justicia colombiana, con la que habían condenado a funcionarios de gobierno, dirigentes políticos locales y nacionales por vínculos con grupos paramilitares, guerrilleros y poderosos jefes de estructuras criminales.

Por este proceso, en su momento, el Juzgado 102 Penal Municipal le dictó prisión preventiva en contra Palomino, la cual fue apelada por su defensa.

En septiembre, un juzgado de circuito anuló dicha orden por falta de fundamentación. Tras reevaluar el caso, el Juzgado 102 cambió la medida a detención domiciliaria, decisión que la Fiscalía apeló de inmediato.

Ante esta decisión, correspondió el conocimiento al Juzgado Séptimo Penal del Circuito, despacho que revocó la medida domiciliaria y ordenó nuevamente la detención intramural.

Cabe aclarar que hoy Digno Palomino permanece en un centro de reclusión y está a la espera que se defina si es trasladado a la capital del Atlántico, en el marco de esos diálogos exploratorios de paz que hasta hace poco llevaba con el Gobierno nacional.

Una fuente del ente investigador señaló que esta nueva medida se hará efectiva en su actual centro de reclusión y empezará a computarse una vez venza la medida del proceso previo manejado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC.