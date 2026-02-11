Un contingente de 80 voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Atlántico y Magdalena, arribó en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana al aeropuerto Los Garzones de Montería.

Lea más: Erasmo Zuleta y FND proponen usar $6 billones de regalías no ejecutadas para atender emergencia por inundaciones en el Caribe y Pacífico

Además de su experiencia y compromiso, los voluntarios llegaron con botes y equipos de transporte para fortalecer las labores de evacuación y rescate en las zonas más afectadas por las inundaciones que golpean al departamento desde hace diez días.

Ellos se suman al personal que hay en Córdoba y juntos amplían la capacidad de respuesta en rescates de personas, recuperación de enseres y protección de animales, logrando salvar vidas y mitigar el impacto de la emergencia.

Ver más: Enrique Kerguelen Méndez, nuevo presidente de la Hidroeléctrica Urrá

Cortesía Gobernación de Córdoba

Sus acciones son coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que ha priorizado las actividades de atención en las zonas más críticas.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, agradeció públicamente el respaldo de la Defensa Civil y de los organismos nacionales, destacando que “la solidaridad y el trabajo conjunto son hoy la mayor fortaleza para proteger a nuestras familias y salir adelante frente a esta emergencia”.

Lea también: ¡Córdoba nos necesita! Emergencia invernal sin precedentes deja 58 mil familias damnificadas