La Federación Nacional de Departamentos (FND) planteó destinar más de $6 billones provenientes de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías como alternativa para afrontar la crisis económica y ambiental generada por las fuertes inundaciones que afectan a la región Caribe y Pacífica.

Asimismo, la iniciativa fue presentada por el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro. La propuesta busca ser una medida temporal que permita financiar la atención, mitigación y recuperación de las zonas afectadas sin comprometer los recursos de las entidades territoriales.

Zuleta explicó que los recursos disponibles provienen de partidas sin ejecutar en los sectores de Ambiente, por cerca de $1,5 billones, y en Ciencia, Tecnología e Innovación, por aproximadamente $4,6 billones, y podrían reorientarse hacia la gestión del riesgo, la atención de desastres naturales y la protección del sustento de las comunidades impactadas.

Además, el gobernador destacó que la propuesta respeta la autonomía territorial y previene efectos negativos sobre los ingresos departamentales, así como problemas colaterales como el aumento del contrabando de licores y cigarrillos.

“Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que, en virtud de la misma, se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar la autonomía territorial ni los ya limitados ingresos de los departamentos”, expresó.

Por otro lado, el presidente de la FND también recalcó que existen “importantes bolsas de recursos que hoy no se están utilizando” y que podrían emplearse en proyectos de recuperación económica de sectores estratégicos y en la atención de emergencias en los territorios.

Finalmente, la Federación reiteró su disposición a trabajar en conjunto con el Gobierno para definir soluciones urgentes que frenen la expansión de los efectos de la emergencia, tema que se abordará en la próxima cumbre de gobernadores, programada para los días 18 y 19 de febrero en Córdoba.