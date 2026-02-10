Durante la continuación del Consejo de Ministros que encabeza el presidente Gustavo Petro este martes 10 de febrero en Montería, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara le solicitó que el Gobierno Nacional establezca una hoja de ruta clara y estructural frente a la emergencia que golpea a Córdoba y otras zonas de la región Caribe.

Lea más: Alcalde de Montería dice que esperan una nueva creciente

Además pidió la designación de un gerente nacional que tenga capacidad de liderazgo y coordinación para articular las acciones del Estado en los territorios afectados.

“Hoy necesitamos un plan efectivo para salir de la crisis. Lo invito, señor Presidente, a delegar un gerente del Gobierno Nacional para atender esta emergencia en Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, y una comisión de los diferentes ministerios que nos permita construir una hoja de ruta clara”, expresó Zuleta Bechara en su intervención.

Aseguró además que la emergencia debe abordarse por etapas, no solo desde la atención inmediata, sino desde la recuperación y reactivación económica de los municipios impactados, para lo cual se necesita también la participación de la academia y los sectores productivos.

Ver más: En Montería se reanudó este martes el Consejo de Ministros

“La emergencia implica varias etapas: rescate, evacuación, estabilización y recuperación. Necesitamos un documento que sea la hoja de ruta para avanzar de manera ordenada y efectiva”, señaló el mandatario de los cordobeses.

Finalmente el mandatario de los cordobeses y a su vez presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), reflexionó en este escenario sobre el costo de atender emergencias frente a tener planes efectivos de prevención. “El país amerita una discusión seria sobre cuánto ha gastado el Estado en emergencias en los últimos 10 años y cuánto vale una solución estructural para atender tragedias que cobran vidas y dejan daños graves”, anotó.

Lea también: Restringen temporalmente los vuelos con drones en la margen occidental de Montería