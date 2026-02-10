La alcaldía de Montería restringió para este martes 10 de febrero los vuelos de drones sobre la margen occidental del municipio.

La restricción, que es temporal, rige entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde de este martes.

De acuerdo con el alcalde Hugo Kerguelén García, la medida fue adoptada porque en la ciudad realizarán en este tiempo una serie de estudios técnicos especializados que requieren condiciones controladas en el espacio aéreo para garantizar la precisión de los análisis y la seguridad en el desarrollo de las actividades programadas.

En ese sentido, “se solicita a operadores de drones, empresas audiovisuales, medios de comunicación y ciudadanía en general abstenerse de realizar vuelos durante el horario indicado. La administración Municipal agradece la comprensión y colaboración de la comunidad, reiterando que estas acciones buscan fortalecer los procesos técnicos que se adelantan en beneficio del territorio y la seguridad de todos”, expresó el alcalde.