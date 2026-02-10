En el marco del Consejo de Ministros liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, elevó una serie de solicitudes urgentes al Gobierno Nacional para atender la grave emergencia ocasionada por las inundaciones que mantienen incomunicadas a varias zonas rurales del municipio y afectan varios barrios de la margen occidental de la ciudad.

De manera prioritaria solicitó la asignación de un helicóptero permanente en Montería que permita el traslado de ayudas humanitarias hacia corregimientos que hoy no cuentan con conectividad terrestre, como Loma Verde, Las Palomas y Guasimal, donde las familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y asistencia básica.

Kerguelén García fue claro en señalar que la emergencia transformará sustancialmente el rumbo del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028, ya que la prioridad ahora será avanzar hacia la recuperación integral del territorio y la reactivación social y económica de las familias afectadas.

Entre las necesidades expuestas por el burgomaestre al Presidente de la República se destacan la recomposición de la conectividad vial rural y urbana; los incentivos y apoyos a proyectos productivos rurales para aliviar la situación de pequeños productores; la rehabilitación y el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales; y la intervención urgente del sistema educativo, teniendo en cuenta que 102 de las 256 sedes educativas del municipio presentan afectaciones.

Medidas económicas excepcionales

Durante el Consejo de Ministros, el alcalde también solicitó que en el Decreto de Emergencia Económica se incluyan medidas transitorias y excepcionales que permitan a los municipios afectados contar con mayor flexibilidad financiera durante la vigencia 2026.

Entre las propuestas planteadas se encuentran:

Facultar a los alcaldes para realizar la redistribución de rentas de destinación específica, con el fin de atender directamente las situaciones derivadas de la emergencia.

Crear una línea especial de estructuración de créditos para la reconstrucción y reactivación económica.

Evaluar la apertura de líneas de compra de cartera con condiciones favorables para los municipios afectados, que permitan garantizar liquidez financiera y evitar el cierre de la vigencia fiscal con déficit.

Autorizar que la totalidad del desahorro del Fonpet pueda destinarse a la atención de la emergencia.

El alcalde reiteró que Montería está haciendo todo lo humanamente posible desde el territorio, pero subrayó que la magnitud de la emergencia exige una respuesta articulada y contundente del Gobierno Nacional.

“Montería no se va a rendir. Esta tierra ha sabido levantarse en los momentos más difíciles y hoy no será la excepción. Con el respaldo del Gobierno Nacional y el compromiso de nuestra ciudadanía, saldremos adelante, con la certeza de que esta tragedia no será más grande que la esperanza de los monterianos”, puntualizó el alcalde Hugo Kerguelén.