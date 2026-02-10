En medio del dolor que han atravesado miles de familias damnificadas por las graves inundaciones en diferentes municipios de Córdoba y Montería, un grupo de jóvenes decidieron buscar la luz en medio de la oscuridad y festejar el cumpleaños de su mejor amigo así fuera con el agua hasta el pecho.

Las imágenes conmovieron en redes sociales y se hicieron virales de inmediato, ya que este departamento ha sido foco mediático desde que el frente frío llegó al país, provocando lluvias de gran magnitud.

En el video, difundido por uno de los participantes de la celebración, puede observarse como los jóvenes colocaron unas tablas sobre una colchoneta inflable, que flotaba sobre el agua, y encima varios pasteles adornados, los vasos y platos desechables y el cuchillo con el que partirían las tortas.

Además, todos al unísono cantaron el ‘Cumpleaños feliz’ a un hombre, de camiseta negra, quien se mostró visiblemente conmovido y en llanto agradeció a sus amigos el grandioso gesto.

Los usuarios en redes aplaudieron el icónico momento y destacaron que en medio de la adversidad siempre puede haber alegría