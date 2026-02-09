El nombre de Jarlan Barrera vuelve a ocupar espacio en la conversación del fútbol colombiano. A pocas semanas del cierre del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026, el mediocampista samario continúa sin equipo y suma nuevos descartes en el ámbito local, en medio de negociaciones inconclusas, rumores de traspaso y un futuro deportivo que aún no encuentra definición.

Desde su salida del Deportivo Independiente Medellín (DIM) en diciembre de 2025, Jarlan Barrera se mantiene como agente libre. Su situación ha sido una de las más comentadas del mercado colombiano, debido a su trayectoria en clubes importantes del país y a su experiencia como mediocampista.

Durante las últimas semanas, su nombre ha sido vinculado a varios equipos de la Liga BetPlay. Millonarios, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó han sido mencionados como posibles destinos. Sin embargo, ninguna de estas alternativas se ha concretado.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, las negociaciones no han avanzado por factores técnicos, económicos y de planificación deportiva, lo que ha prolongado la incertidumbre sobre el futuro del futbolista.

Deportes Tolima descartó su fichaje

Uno de los pronunciamientos más recientes llegó desde Deportes Tolima. El presidente del club, César Camargo, descartó públicamente cualquier posibilidad de incorporar a Barrera para la temporada 2026.

En declaraciones concedidas al programa ‘Bajo Presión’, el dirigente fue categórico: “Ni lo necesitamos, ni hemos tenido conversaciones con el empresario, ni está en nuestra carpeta”.

Este mensaje desmintió los rumores que circulaban entre hinchas y medios, quienes veían en el mediocampista una opción para fortalecer la plantilla del equipo ibaguereño de cara a la Liga BetPlay y los retos internacionales.

Deportivo Pereira tampoco lo ha fichado

Además de Tolima, el nombre de Jarlan Barrera ha sido mencionado en otros clubes. En Millonarios, por ejemplo, su posible llegada perdió fuerza en medio de otros movimientos en la plantilla y decisiones deportivas del club.

Deportivo Pereira apareció como una de las alternativas más cercanas. Hace algunas semanas, las conversaciones estuvieron próximas a concretarse, pero los problemas administrativos del equipo frenaron el proceso. Tras el levantamiento de restricciones y la inscripción de nuevos jugadores, el club habría solicitado al futbolista ajustar sus pretensiones económicas para reactivar el diálogo.

Pese a ello, el acuerdo no se ha cerrado y el panorama sigue abierto, con el tiempo jugando en contra del mediocampista.

El escenario internacional como alternativa

Ante la falta de acuerdos en Colombia, el entorno de Jarlan Barrera ha explorado otras posibilidades fuera del país. Según versiones del mercado, el jugador ha recibido propuestas de ligas como Perú, Chile y Bolivia, así como de destinos menos tradicionales como China y Libia.

Estas opciones internacionales podrían convertirse en una alternativa real si el mercado colombiano se cierra sin un acuerdo concreto. La decisión final dependerá de las condiciones deportivas y contractuales que se le presenten al futbolista en los próximos días.