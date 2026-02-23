Y por fin encontró equipo. El mediocampista Jarlan Barrera está listo para asumir un nuevo reto en su carrera profesional.

El volante, que salió libre del Independiente Medellín, llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador del Real Cartagena, equipo que lucha por lograr el ascenso en este año.

El futbolista ya se encuentra en la capital bolivarense realizándose las pruebas médicas de rigor para poder firmar su vínculo con la institución.

En el pasado 2025 el jugador, de 30 años, jugó un total de 25 partidos en todas las competencias con el DIM. Hizo un gol y dio cuatro asistencias.

Empezó siendo titular y poco a poco fue perdiendo su lugar en el onceno titular del cuadro dirigido por Alejandro Restrepo.

Ahora Jarlan, que había sonado para llegar a algunos equipos en el FPC, intentará llegar su mejor nivel para ayudar al Real Cartagena a conseguir el tan anhelado ascenso.