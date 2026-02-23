Boca Juniors y River Plate siguen con panoramas sombríos en este comienzo del Torneo Apertura del fútbol argentino, por la sexta fecha el ‘Xeneize’ empató sin goles de local con Racing Club y el ‘Millonario’ cayó por 1-0 de visitante ante Vélez Sarsfield.

En esta fecha de interzonales, el viernes Boca Juniors no pudo torcer el empate y terminó dividiendo puntos con Racing en un partido donde el público ‘xeneize’ despidió a su equipo con silbidos en una Zona A que lo tiene en el octavo lugar.

River Plate, por su parte, sumó su tercera derrota en seis presentaciones en el actual certamen, tras caer por 1-0 frente a Vélez Sarsfield, que se impuso con el gol de Manuel Lanzini, un ex ‘millonario’.

Tras este resultado, el equipo que conduce Marcelo Gallardo quedó décimo de la Zona B con apenas siete unidades, mientras que Vélez quedó líder absoluto del grupo A con 14 e invicto con cuatro triunfos y dos empates.

En la Zona A, en tanto, el sorprendente líder es Independiente Rivadavia de Mendoza con 15 puntos luego del triunfo del sábado por 3-2 ante Independiente, para sacarle un punto de ventaja a Tigre, que igualó en cero como visitante de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Otros puntos destacados de esta jornada fue la despedida de Eduardo Domínguez de Estudiantes de La Plata con victoria 1-0 ante Sarmiento de Junín, ya que el entrenador continuará su carrera en Atlético Mineiro de Belo Horizonte, mientras que la dupla técnica integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi fue despedida en Newell’s Old Boys, luego de la derrota como visitante por 3-0 ante Banfield.