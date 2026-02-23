El uruguayo Alfredo Arias, técnico de Junior, reconoció su preocupación tras la derrota 2-1 frente a Santa Fe en el estadio El Campín, por la octava jornada de la Liga I-2026. El estratega fue autocrítico —una vez más— con los errores defensivos de su equipo, especialmente en las acciones de pelota quieta, que volvieron a costarle puntos en condición de visitante.

“Sí, me preocupan, porque pasan a ser desatenciones. Si el rival te hace 30 pases, te crea una jugada y te hace el gol, bueno, sufriste con una sucesión de pases que te llevan a cometer un error. Pero lo nuestro son errores posicionales en pelota quieta. El segundo gol se da a la salida de un tiro de esquina y el primero también nace de una pelota quieta anterior. Eso, especialmente, me preocupa. Dentro de todo el equipo planteó un buen partido, jugamos de igual a igual, pero con el condicionante de recibir fácil otra vez los goles. Esta es una cuestión que ahora todavía podemos solventar, pero para lo que se viene es imperdonable, no podemos seguir así”, afirmó.

Al ser consultado sobre el trabajo específico para corregir estas falencias, el técnico fue enfático: “Es inadmisible e imperdonable que recibamos tantos goles de pelota quieta. Goles fáciles. El trabajo que estamos haciendo para mejorar y evitar este tipo de anotaciones es el mismo que hicimos el semestre pasado. Hay que seguir trabajando”.

Arias también explicó la sustitución de Jesús Rivas durante el compromiso. “Jesús (Rivas) ya en el primer tiempo nos planteó que estaba con una carga muscular e hizo esfuerzos que lo llevaron en algún momento a mirar al banco para que lo sustituyéramos. Por eso se da el cambio”, señaló.

Finalmente, el entrenador se refirió a la racha negativa que arrastra el conjunto barranquillero en Bogotá frente a Santa Fe por Liga.

“Estadísticamente, tenemos 18 años sin ganar acá ante Santa Fe por Liga. Hay cosas que se dan y que uno no las puede explicar. En El Campín le ganamos hace poco a Millonarios, pero no a Santa Fe. Es algo a corregir, porque es un rival directo al título y queremos darle vuelta a ese maleficio”, concluyó.