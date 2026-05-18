La Iglesia católica dedica su calendario litúrgico a recordar a varios santos, mártires y religiosos que dejaron huella en la historia del cristianismo por su labor espiritual, su defensa de la fe y su trabajo con comunidades creyentes, y este 18 de mayo no es la excepción.
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Entre las figuras más reconocidas de esta jornada aparece San Juan I, quien lideró la Iglesia entre los años 523 y 526 y es recordado por haber muerto en prisión en medio de conflictos políticos y religiosos de la época.
Otro de los nombres destacados del día es San Félix de Cantalicio, conocido por su vida humilde, su ayuda a personas necesitadas y su dedicación a la oración. Además, fue el primer santo perteneciente a la orden capuchina.
La conmemoración también incluye a San Erico IX de Suecia, considerado uno de los impulsores del cristianismo en Suecia y venerado como patrono de ese país.
Santos y mártires recordados este 18 de mayo
Dentro del santoral católico de este lunes también aparecen:
- San Venancio
- San Dioscórides
- San Potamón
- San Teodoto de Ancira
- San Julián de Egipto
- Santa Rafaela María del Sagrado Corazón
Muchos de estos santos son recordados por mantenerse firmes en su fe durante épocas de persecución religiosa dentro del Imperio romano y en los primeros siglos del cristianismo.
¿Qué es el santoral católico?
El santoral reúne diariamente las fechas en las que la Iglesia católica recuerda oficialmente a santos, beatos y mártires reconocidos por su vida espiritual y ejemplo religioso.
En distintos países de tradición católica todavía se conserva la costumbre de felicitar a las personas que llevan el nombre del santo celebrado en la fecha correspondiente.
Además de su importancia religiosa, el santoral también tiene valor histórico y cultural, ya que permite conocer personajes que influyeron en distintas comunidades cristianas a lo largo de los siglos.
La canonización de un santo es el proceso mediante el cual la Iglesia reconoce oficialmente la vida ejemplar de una persona. Este procedimiento suele incluir investigaciones relacionadas con sus virtudes, acciones y posibles milagros atribuidos a su intercesión.