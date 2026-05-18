La Iglesia católica dedica su calendario litúrgico a recordar a varios santos, mártires y religiosos que dejaron huella en la historia del cristianismo por su labor espiritual, su defensa de la fe y su trabajo con comunidades creyentes, y este 18 de mayo no es la excepción.

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Entre las figuras más reconocidas de esta jornada aparece San Juan I, quien lideró la Iglesia entre los años 523 y 526 y es recordado por haber muerto en prisión en medio de conflictos políticos y religiosos de la época.

¡Señor, ayúdame a esparcir Tú fragancia! •*•*•*•*•*•*•*•🤎🤎



🍃🍃HOY CELEBRAMOS A

SAN JUAN I, PAPÁ Y MARTIR🍃

( 18 de Mayo )



San Juan I fue un Papa y mártir del siglo VI.

Su historia destaca por su trágico final a manos del rey ostrogodo… pic.twitter.com/3LmOl8K9UJ — Gabriela (@_GabyRubio) May 18, 2026

Otro de los nombres destacados del día es San Félix de Cantalicio, conocido por su vida humilde, su ayuda a personas necesitadas y su dedicación a la oración. Además, fue el primer santo perteneciente a la orden capuchina.

Cada 18 de mayo la Iglesia Católica celebra a San Félix de Cantalicio, humilde fraile capuchino del siglo XVI, recordado por su alegría, sencillez y profunda unión con Dios 🙏



Nacido en Cantalicio, Italia, en 1513, Félix provenía de una familia campesina muy pobre, pero rica en… pic.twitter.com/IRvbVDkfXT — ACI Prensa (@aciprensa) May 18, 2026

La conmemoración también incluye a San Erico IX de Suecia, considerado uno de los impulsores del cristianismo en Suecia y venerado como patrono de ese país.

Hoy la Iglesia recuerda también a san Erico IX, rey de Suecia y mártir. Un santo que nos recuerda que gobernar no es dominar, sino servir bajo la mirada de Dios.



1️⃣ San Erico IX vivió en el siglo XII y fue rey de Suecia. La tradición lo recuerda como un gobernante justo, atento… pic.twitter.com/0hcCIZ4mcY — Sacerdos in æternum ✪ (@SacerdosMariae) May 18, 2026

Santos y mártires recordados este 18 de mayo

Dentro del santoral católico de este lunes también aparecen:

San Venancio

San Dioscórides

San Potamón

San Teodoto de Ancira

San Julián de Egipto

Santa Rafaela María del Sagrado Corazón

Muchos de estos santos son recordados por mantenerse firmes en su fe durante épocas de persecución religiosa dentro del Imperio romano y en los primeros siglos del cristianismo.

¡Señor, ayúdame a esparcir Tú fragancia! •*•*•*•*•*•*•*•🙏🙏



OH, GLORIOSO

SAN JERÓNIMO EMILIANI

~~~~~~~~✨👧🏻🙏🙏👶🏻~~~~~~~~



Padre de los huérfanos y protector de la juventud desamparada, que consagraste tu vida al servicio de los más… pic.twitter.com/lh7myF8SYg — Gabriela (@_GabyRubio) May 18, 2026

¿Qué es el santoral católico?

El santoral reúne diariamente las fechas en las que la Iglesia católica recuerda oficialmente a santos, beatos y mártires reconocidos por su vida espiritual y ejemplo religioso.

En distintos países de tradición católica todavía se conserva la costumbre de felicitar a las personas que llevan el nombre del santo celebrado en la fecha correspondiente.

Redes sociales San Teodoto de Ancira

Además de su importancia religiosa, el santoral también tiene valor histórico y cultural, ya que permite conocer personajes que influyeron en distintas comunidades cristianas a lo largo de los siglos.

La canonización de un santo es el proceso mediante el cual la Iglesia reconoce oficialmente la vida ejemplar de una persona. Este procedimiento suele incluir investigaciones relacionadas con sus virtudes, acciones y posibles milagros atribuidos a su intercesión.