Este miércoles 3 de diciembre el calendario católico honra a una de las figuras más influyentes del trabajo misionero como lo es San Francisco Javier.

Michelle Char le pone sabor de minuto 90 a su caseta de Carnaval

Claves a la hora de escoger dónde realizarse un procedimiento estético

Los municipios de Colombia que puede visitar para vivir un Día de las Velitas muy especial

Indican que fue un hombre cuyo testimonio marcó la expansión del cristianismo en Oriente y dejó una huella que aún hoy se recuerda en todo el mundo.

¿Quién fue San Francisco Javier?

San Francisco Javier nació en 1506 en Navarra con el nombre de Francisco de Jasso. Su trayectoria dio un giro decisivo durante su estancia en la Universidad de París, donde conoció a Ignacio de Loyola.

"Con humildad todo se consigue; con fuerza, nada".



Hoy festividad de San Francisco Javier.



Fue el primer misionero jesuita, siendo enviado a Asia sirvió de inspiración para que muchos entraran en la Compañía y evangelizaran naciones lejanas. pic.twitter.com/ZEwqMfC2zx — Raúl Berzosa (@Raul_Berzosa) December 3, 2025

Aquella amistad desembocó en la futura Compañía de Jesús, una orden que transformaría la vida espiritual y educativa de miles de personas.

Cuentan que el espíritu inquieto y la vocación de Francisco Javier lo llevaron a aceptar uno de los destinos más exigentes de su época quye era la misión en Oriente. Estuvo por: Portugal, India y Japón.

San Francisco Javier desafió mares, idiomas y culturas, todo por anunciar a Cristo. ✝



Te contamos más aquí: https://t.co/lg3izA7ljy#SanFranciscoJavier #SantoralDLF pic.twitter.com/Vq6ntWHce6 — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) December 3, 2025

Lo que lo distinguió no fue solo su labor evangelizadora, sino también su extraordinaria habilidad para adaptarse a lenguas, culturas y costumbres locales, algo inusual en el siglo XVI. Su muerte en 1552, en la isla china de Sancián, simboliza su último intento por llegar a China, territorio que soñaba con evangelizar.

La llegada de diciembre marca el inicio del Adviento, un periodo de preparación y recogimiento. En este contexto, la figura de San Francisco Javier se convierte en símbolo de búsqueda, apertura y fe, cualidades muy relacionadas con el espíritu de este tiempo litúrgico.

#CañazasVeraguas

Estaremos #EnDirecto 📶📡🎧



Fiesta Patronal de San Francisco Javier en Cañazas: Fe, tradición y unidad comunitaria

⤵️

Cañazas, Veraguas — Con profunda devoción y alegría, el pueblo de Cañazas celebra este 3 de diciembre la festividad de su Santo Patrono, San… pic.twitter.com/7aGfDz44fk — Am Original 1180 (@amoriginal1180) December 3, 2025

Otros santos y beatos que se celebran este 3 de diciembre