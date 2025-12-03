Como un gol en el minuto 90, de esos que ponen a saltar a todo el estadio, como el que hizo el ‘Titi’ Rodríguez el domingo para darle la victoria al Junior, así de eufórica ha estado Michelle Char.

La reina vivió su propia celebración este martes con el lanzamiento de su canción ‘Aquí suena Michelle’ y la apertura de su caseta, que lleva como nombre ‘En la noventa’, porque es la nonagésima soberana en la historia de la fiesta.

El sitio, ubicado en la carrera 51B #76-30, al norte de la ciudad, quedó tal cual ella lo soñó. Es una verbena picotera llena de color, música a toda voz y ambiente de barrio.

Cómo ha sido tradicional en sus eventos, estaba el picó El Gran Lobo, liderando la música. Las paredes lucían frases populares, memes barranquilleros, mientras amigos y familiares la acompañaban en este doble estreno.

“La noventa porque no hay nada más bacano que un gol en el minuto 90, sobre todo si es del Junior. Y con todo lo que ha pasado estos días, creo que quedó perfecto. Ganar en el último minuto es lo mejor que existe. Pero también es porque soy la reina número 90. Es un juego entre mi amor por el Junior y ese sueño que siempre he tenido de ser reina del Carnaval”, dijo a EL HERALDO.

Pero aunque el nombre apunta al fútbol y a su historia personal, la caseta es un homenaje directo a la cultura callejera de Barranquilla. Un tributo a la verbena, al picó y a esa forma de gozar que nace en las esquinas.

“La caseta está inspirada en toda la cultura picotera y en esa esencia barranquillera que uno vive desde niño en la calle. Tenemos un árbol enorme que representa la raíz porque no hay nada más rico que echar cuento debajo de un palo de mango los carteles típicos que aquí son icónicos y muchas frases que adaptamos a mi estilo, como ‘quien lo miche es quien lo mocha’”.

Michelle no esconde la expectativa por lo que viene. La noche de velitas y la Gran Parada de la Luz serán su próxima gran vitrina. Y, sobre todo, está emocionada por el equipo que la acompañará.

“Estoy feliz porque tendré una comitiva de niños. Creo que es primera vez que recojo tantos niños, pero me encantan. Me he conectado con ellos desde el día uno y quería que fueran parte de mi equipo. Ese día será pura alegría infantil, que es la inocencia y nuestro semillero para todo lo que se viene”.