El próximo 7 de diciembre como es costumbre se celebrará el Día de las velitas, una tradición de connotación religiosa – por la Inmaculada Concepción de la Virgen María – que ha trascendido con los años y que se ha tomado como una fecha de reflexión, oración y para pedir por los sueños y propósitos.

Además, con el inicio de la temporada de vacaciones y que justamente para este 2025, la fecha del Día de las Velitas cayó con puente incluido – sábado 6, domingo 7 y lunes festivo 8 de diciembre – muchas personas aprovecharon y programaron un corto viaje para estos tres días, con el propósito de conocer nuevos destinos.

EL HERALDO

Y qué mejor que algunos municipios de Colombia, que brillan por su belleza natural, gastronomía y calor de su gente. Entre los territorios más destacados para visitar en estas fechas decembrinas según la plataforma Booking.com se encuentran:

Villa de Leyva

Este municipio de Boyacá se destaca por su popular Festival de Luces, lo que lo convierte en unos de los destinos más atractivos para los turistas.

La plaza principal se lleva de velas y faroles, los cuales proyectan su cálida luz en las fachadas blancas que están a su alrededor.

Pixabay/Cortesía Villa de Leyva, Boyacá.

Quimbaya

El departamento del Quindío no se podría quedar atrás gracias a su Festival de Velas y Faroles. Quimbaya se encuentra en la lista de los municipios más visitados para esta temporada, pues su alumbrado adorna las bellas calles.

Además, en este territorio se hace un especial homenaje a Inmaculada Concepción.

Nobsa

El municipio de Nobsa, en Boyacá, también es epicentro de la celebración del Día de las Velitas. Sus casas atrapan a los visitantes por sus bellos faroles y velas que adornan el lugar.

Pixabay/Cortesía Salamina, Caldas.

Salamina

Este territorio se destaca por su famoso evento cultural llamado Noche del Fuego, en el que cada habitante del municipio enciende una vela por cada uno de sus pecados.

De esta manera, el pueblo queda totalmente iluminado, lo que lo hace uno de los grandes atractivos para visitar en esta fiesta.