El próximo 16 de diciembre arrancan las tradicionales novenas de Navidad, que se caracterizan por las oraciones a la Virgen María, San José y al Niño Jesús, así como el canto de los gozos y villancicos.

Las novenas son una tradición católica que se extiende durante nueve días, del 16 al 24 dediciembre, y con la que los feligreses preparan y celebran el nacimiento del Niño Jesús.

Familias, vecinos y comunidad en general se reúnen alrededor de un pesebre y rezan la novena en una práctica que fusiona lo religioso con lo festivo.

Pexels Pesebre maximalista

Orden para leer la novena de Navidad

Se inicia leyendo la Oración para todos los días.

Luego la Oración del día.

Sigue la Oración a la Santísima Virgen María.

Continúa con la Oración a San José.

Seguidamente se cantan los gozos.

Luego se lee la Oración al Niño Jesús.

Y se termina con la interpretación de villancicos.

Villancicos tradicionales de las novenas de Navidad

Zagalillos

Zagalillos del valle, venid,

pastorcitos del monte, llegad.

La esperanza de un dios prometido

ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

Zagalillos del valle, venid,

pastorcitos del monte, llegad.

La esperanza de un dios prometido

ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

La esperanza, la gloria y la dicha

La tendremos en Él, ¿quién lo duda?

Desdichado de aquel que no acuda

Con la fe que le debe animar.

Zagalillos del valle, venid,

pastorcitos del monte, llegad.

La esperanza de un dios prometido

ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

Zagalillos del valle, venid,

pastorcitos del monte, llegad.

La esperanza de un dios prometido

ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

Nacerá en un establo, zagala,

pastorcitos, venid, adoremos.

Hoy venimos y luego volvemos

y mañana nos puede salvar.

Zagalillos del valle, venid,

pastorcitos del monte, llegad.

La esperanza de un dios prometido

ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

Zagalillos del valle, venid,

pastorcitos del monte, llegad.

La esperanza de un dios prometido

ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

La esperanza, la gloria y la dicha

la tendremos en Él, ¿quién lo duda?

Desdichado de aquel que no acuda

con la fe que le debe animar.

Campana sobre campana

Campana sobre campana

y sobre campana una

asómate a la ventana

verás al niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén

que los ángeles tocan

que nuevas me traen.

Recogido tu rebaño

¿a dónde vas pastorcillo?

Voy a llevar el portal

requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana

y sobre campana dos

asómate a la ventana

porque está naciendo Dios.

Caminando a media noche

¿a dónde caminas pastor?

le llevo al niño que nace

como a Dios mi corazón.

Campana sobre campana

y sobre campana tres

en una cruz a esta hora

el niño va a padecer.

Tutaina

Tutaina tuturumá

Tutaina tuturumaina

Tutaina tuturuma, turumá

Tutaina tuturumaina.

Los pastores de Belén

Vienen a adorar el niño;

La Virgen y San José

Los reciben con cariño.

Tutaina tuturumá

Tutaina tuturumaina

Tutaina tuturuma, turumá

Tutaina tuturumaina.

Tres reyes vienen también

Con incienso, mirra y oro,

A ofrecer a Dios su bien

Como el más grande tesoro.

Tutaina tuturumá

Tutaina tuturumaina

Tutaina tuturuma, turumá

Tutaina tuturumaina.

Vamos, pastores, vamos

Vamos pastores, vamos,

vamos a Belén

a ver en ese niño

la gloria del Edén,

a ver en ese niño

la gloria del Edén.

¡Ese precioso niño!

Yo me muero por Él

sus ojitos me encantan,

su boquita también,

el padre lo acaricia

la madre mira en Él

y los dos extasiados

contemplan aquel ser,

contemplan aquel ser.

Un establo es una cuna,

su casa es un portal

y sobre duras pajas

por nuestro amor está.

Allí duerme el niñito

junto a un mulo y un buey,

y bien cobijadito,

con un blanco pañal,

con un blanco pañal.

Es tan lindo el niñito,

que nunca podrá ser

que su belleza copie

el lápiz y el pincel;

pues el Eterno Padre

con inmenso poder

hizo que el Hijo fuera

inmenso como Él,

inmenso como Él.

Los peces en el río

Pero mira cómo beben los peces en el río,

pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber

los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen está lavando

y tendiendo en el romero

los pajaritos cantando

y el romero floreciendo.

Pero mira cómo beben los peces en el río,

pero mira como beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber

los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen se está peinando

entre cortina y cortina

los cabellos son de oro

y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río,

pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y Beben y vuelven a beber

los peces en el río por ver a Dios nacer.