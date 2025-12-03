El próximo 16 de diciembre arrancan las tradicionales novenas de Navidad, que se caracterizan por las oraciones a la Virgen María, San José y al Niño Jesús, así como el canto de los gozos y villancicos.
Lea: Día de las Velitas: conozca la sanción que podrían imponerle por encender una vela y colocar faroles en un conjunto o edificio
Las novenas son una tradición católica que se extiende durante nueve días, del 16 al 24 dediciembre, y con la que los feligreses preparan y celebran el nacimiento del Niño Jesús.
Familias, vecinos y comunidad en general se reúnen alrededor de un pesebre y rezan la novena en una práctica que fusiona lo religioso con lo festivo.
Lea: La oración que debe hacer cuando prenda las velitas este 7 de diciembre
Orden para leer la novena de Navidad
- Se inicia leyendo la Oración para todos los días.
- Luego la Oración del día.
- Sigue la Oración a la Santísima Virgen María.
- Continúa con la Oración a San José.
- Seguidamente se cantan los gozos.
- Luego se lee la Oración al Niño Jesús.
- Y se termina con la interpretación de villancicos.
Lea: ¿Cuántas velitas se deben encender el 7 de diciembre?
Villancicos tradicionales de las novenas de Navidad
Zagalillos
Zagalillos del valle, venid,
pastorcitos del monte, llegad.
La esperanza de un dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.
Zagalillos del valle, venid,
pastorcitos del monte, llegad.
La esperanza de un dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.
La esperanza, la gloria y la dicha
La tendremos en Él, ¿quién lo duda?
Desdichado de aquel que no acuda
Con la fe que le debe animar.
Zagalillos del valle, venid,
pastorcitos del monte, llegad.
La esperanza de un dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.
Zagalillos del valle, venid,
pastorcitos del monte, llegad.
La esperanza de un dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.
Nacerá en un establo, zagala,
pastorcitos, venid, adoremos.
Hoy venimos y luego volvemos
y mañana nos puede salvar.
Zagalillos del valle, venid,
pastorcitos del monte, llegad.
La esperanza de un dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.
Zagalillos del valle, venid,
pastorcitos del monte, llegad.
La esperanza de un dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.
La esperanza, la gloria y la dicha
la tendremos en Él, ¿quién lo duda?
Desdichado de aquel que no acuda
con la fe que le debe animar.
Lea: ¿Qué puede comer en el Día de Velitas? Le presentamos cinco menús
Campana sobre campana
Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
verás al niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén
que los ángeles tocan
que nuevas me traen.
Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar el portal
requesón, manteca y vino.
Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque está naciendo Dios.
Caminando a media noche
¿a dónde caminas pastor?
le llevo al niño que nace
como a Dios mi corazón.
Campana sobre campana
y sobre campana tres
en una cruz a esta hora
el niño va a padecer.
Lea: ¿Por qué se celebra el Día de las Velitas en Colombia? Historia y datos curiosos de la fecha
Tutaina
Tutaina tuturumá
Tutaina tuturumaina
Tutaina tuturuma, turumá
Tutaina tuturumaina.
Los pastores de Belén
Vienen a adorar el niño;
La Virgen y San José
Los reciben con cariño.
Tutaina tuturumá
Tutaina tuturumaina
Tutaina tuturuma, turumá
Tutaina tuturumaina.
Tres reyes vienen también
Con incienso, mirra y oro,
A ofrecer a Dios su bien
Como el más grande tesoro.
Tutaina tuturumá
Tutaina tuturumaina
Tutaina tuturuma, turumá
Tutaina tuturumaina.
Lea: ¿Cuál es el single navideño más vendido de todos los tiempos?
Vamos, pastores, vamos
Vamos pastores, vamos,
vamos a Belén
a ver en ese niño
la gloria del Edén,
a ver en ese niño
la gloria del Edén.
¡Ese precioso niño!
Yo me muero por Él
sus ojitos me encantan,
su boquita también,
el padre lo acaricia
la madre mira en Él
y los dos extasiados
contemplan aquel ser,
contemplan aquel ser.
Un establo es una cuna,
su casa es un portal
y sobre duras pajas
por nuestro amor está.
Allí duerme el niñito
junto a un mulo y un buey,
y bien cobijadito,
con un blanco pañal,
con un blanco pañal.
Es tan lindo el niñito,
que nunca podrá ser
que su belleza copie
el lápiz y el pincel;
pues el Eterno Padre
con inmenso poder
hizo que el Hijo fuera
inmenso como Él,
inmenso como Él.
Lea: Prima de Navidad: esta es la sencilla fórmula para calcular este pago obligatorio
Los peces en el río
Pero mira cómo beben los peces en el río,
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando
y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben los peces en el río,
pero mira como beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en el río,
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Beben y Beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer.