Diciembre llegó y ello también significa que se acerca el plazo máximo para el pago de la prima de Navidad que todos los empleadores están obligados a pagar a sus empleados antes de que finalice el año.

La prima de Navidad, según la página web Función Pública, es una prestación social que consiste en el pago que realiza la entidad al servidor, en la primera quincena de diciembre equivalente a un mes del salario y correspondiente al devengado a 30 de noviembre.

Quienes tienen derecho a recibir esta prima son los servidores públicos, que sean empleados o trabajadores oficiales por haber servido durante todo el año civil o parte del mismo, así como todo empleado de empresas de carácter privado.

Esta prima, la segunda y última del año también se les debe pagar a aquellos trabajadores que no han laborado todo el año, en este caso tendrán derecho a la prima en proporción al tiempo, según explica Función Pública.

Para el reconocimiento y pago de la Prima de Navidad se tiene en cuenta una serie de factores que incidirán en el valor a cancelar: la asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo, los gastos de representación, la prima técnica (cuando sea factor de salario), los auxilios de alimentación y de transporte, la prima de servicios y la de vacaciones, la bonificación por servicios prestados.

Pero ¿cómo se liquida la prima de Navidad? Este pago equivale a un salario mensual correspondiente al cargo que el trabajador desempeña al 30 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en la ley colombiana que rige esto.

Para su pago hay una fecha límite, de acuerdo con el artículo 32, del Decreto 1045 de 1978, la prima de Navidad se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

La fórmula para calcular su prima

Para calcular este beneficio económico deberá tener en cuenta su salario mensual promedio más el auxilio de transporte –si es su caso- este salario lo divide por los días laborados durante el semestre (de julio a diciembre) y los divide entre 360 días.

En palabras más sencillas, si usted devenga mensualmente un salario mínimo ($1.623.500 con auxilio de transporte para 2025). Esta cifra debe multiplicarse por 180 días trabajados y dividirse entre 360. Para este ejemplo el resultado es $811.750 pesos, es decir esa sería su prima.