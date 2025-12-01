Un video de seguridad registró el momento exacto en que cuatro ladrones intentaron ejecutar un millonario robo en una joyería del Centro Comercial Cuarta Etapa, en el norte de Bucaramanga, el pasado viernes.

El asalto derivó en una balacera dentro del establecimiento, en la que murieron el intendente de la Policía Fredy Leal y uno de los asaltantes.

La grabación, de un minuto y 32 segundos, evidencia cómo dos de los delincuentes ingresan primero a la joyería fingiendo ser pareja: él, hablando por teléfono; ella, vestida como con un uniforme de azul oscuro. Ambos solicitaron ver varias joyas, manteniendo la apariencia de clientes para distraer a los empleados.

Minutos después entraron dos hombres más, uno con camisa amarilla y otro con camisa blanca. En ese punto iniciaron la intimidación contra las vendedoras, sacando pistolas y guardando las joyas en una bolsa grande, mientras uno de ellos vigilaba el entorno para evitar que alguien ingresara.

Aquí el video del intento de robo:

El disparo que desató la balacera

El plan criminal cambió cuando un guarda de seguridad logró salir por una puerta trasera. Tras alertar sobre el robo y bajar la reja del local —dejando a los asaltantes atrapados— abrió fuego contra los ladrones.

De inmediato se inició un intercambio de disparos que generó pánico entre los visitantes del centro comercial. Testigos aseguran que se escucharon al menos veinte detonaciones.

En medio del enfrentamiento murió el intendente Fredy Leal, quien se encontraba de civil realizando una visita familiar. También falleció uno de los asaltantes, Víctor Manuel Suárez, de 63 años, señalado de ser el cabecilla del grupo.

Policía Nacional Intendente jefe de la Policía, Fredy Leal Briceño.

Estas son las identidades de los capturados

Cinco personas de la región Caribe fueron capturadas y señaladas de participar en el frustrado robo en la joyería.

Entre ellas se encuentran:

Adrianis González Garavito , 27 años, de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas.

, 27 años, de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas. Karina Criado Puramejo , 27 años, nacida en Valledupar, con antecedentes por el mismo delito.

, 27 años, nacida en Valledupar, con antecedentes por el mismo delito. Orlando José Cabrera , 54 años, de Barranquilla, quien presentaba una herida en el antebrazo.

, 54 años, de Barranquilla, quien presentaba una herida en el antebrazo. Antonio José Felipe Sánchez, 50 años, oriundo de Pueblo Viejo (Magdalena), dedicado a la venta de pescado.

El hombre que falleció en medio del fuego cruzado, Víctor Manuel Suárez, sería quien coordinó la operación, incluyendo el ingreso al centro comercial con armas de largo alcance.

Recompensa y búsqueda de más implicados

La Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos para ubicar a otras seis personas que, según las investigaciones, esperaban afuera del centro comercial para garantizar la huida de los ladrones.

El general William Quintero afirmó: “Estos delincuentes ya venían saliendo con una bolsa con gran cantidad de joyas, se logran recuperar estos elementos. Estamos muy conmovidos por esto, un héroe de la patria que fue asesinado en el cumplimiento de su deber, debemos ubicar a otros bandidos que los esperaban afuera del centro comercial”.