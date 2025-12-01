Luis Fernando Ravelo Moreno, conocido como alias Pincho y señalado cabecilla del grupo delincuencial conocido como ‘Los de la M’ o ‘Los Marihuanos’ fue imputado en las últimas horas por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias Pincho cumple actualmente una condena en prisión, y desde una cárcel de Barrancabermeja habría ordenado un ataque sicarial contra varias personas en este distrito de Santander.

Los hechos ocurrieron en enero de este año, cuando hombres armados llegaron hasta un establecimiento comercial, ubicado en Barrancabermeja, y dispararon contra dos personas que estaban en el sitio.

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas fueron Diana Milena Ruiz Galvis, líder de la población LBGTIQ+, y una persona que la acompañaba. Ambos salieron huyendo del lugar al verse atacados por sujetos armados, pero los sicarios los alcanzaron y les dispararon de cerca. La mujer falleció y su pareja quedó gravemente herido.

Asimismo, las autoridades indicaron que Ravelo Moreno habría ordenado este crimen ocurrido el 13 de enero de 2025, pues habría contactado desde la cárcel a varios sicarios de su organización y les había pedido cumplir con el crimen, según la Fiscalía.

El imputado no aceptó los cargos antes mencionados, sin embargo, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.