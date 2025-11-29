Momentos de terror se vivieron este sábado 29 de noviembre en un reconocido centro comercial de Bucaramanga, luego de que una banda delincuencial intentara robar una joyería, ubicada en el cuarto piso del lugar.

El hecho dejó dos muertos y cinco personas capturadas, tras un fuerte tiroteo entre los delincuentes y uniformados de la Policía, que arribaron al centro comercial Cabecera Cuarta Etapa. Entre los fallecidos hay un intendente de la Policía.

De acuerdo a información preliminar, la estructura criminal que intentó el hurto millonario habría llegado desde Barranquilla.

El reporte oficial señala que unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantaban labores de verificación, cuando recibieron información sobre un grupo armado que pretendía asaltar la joyería Caracas, ubicada en el cuarto piso del centro comercial.

Al ser sorprendidos por los investigadores, los delincuentes abrieron fuego contra los uniformados, desatando un fuerte enfrentamiento que obligó a las familias y visitantes a refugiarse en los baños y locales cerrados. Incluso policías vestidos de civil se unieron al combate contra los delincuentes.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, aseguró que los ladrones ya tenían una bolsa con joyas cuando fueron interceptados, y no pudieron huir.

“Pretendían robar la joyería Caracas del centro comercial. Ya tenían una bolsa con joyas lista para sacarla cuando hombres de inteligencia reaccionan. En una acción valerosa, el subintendente de policía judicial Freddy Leal se enfrenta a los bandidos. Un delincuente fue neutralizado a la entrada de la joyería”, añadió el comandante Quintero.

Asimismo, la Policía confirmó que durante el operativo fueron capturadas cinco personas, tres hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de la banda delincuencial. Igualmente se incautaron dos armas de fuego usadas para disparar contra los uniformados.

La Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de estos criminales y se permita ubicar a otros integrantes de la estructura, que llegó desde la capital atlanticense para ejecutar el robo.