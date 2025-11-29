La Policía Metropolitana de Bogotá capturó esta semana al presunto violador en serie implicado en el asesinato de Catalina Leyva, la joven de 24 años que desapareció en noviembre de 2024 tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en el barrio Perdomo, en Ciudad Bolívar. Su cuerpo fue hallado horas después en un potrero de la misma zona.

El rastro que llevó al ‘monstruo de Ciudad Bolívar’

La captura permitió esclarecer el caso de Catalina, pero también reveló un patrón criminal que, según las autoridades, afectó a por lo menos 13 mujeres en el sur de Bogotá. Aunque solo Catalina habría sido asesinada, las demás víctimas denunciaron agresiones sexuales, intentos de homicidio y hasta extorsiones.

El detenido, conocido como el ‘monstruo de Ciudad Bolívar’, utilizaba un mismo método para captar a sus víctimas: creaba perfiles falsos en redes sociales y ofrecía trabajos como modelo webcam con salarios de hasta 4 millones de pesos.

Las mujeres que respondían al anuncio eran citadas en puntos apartados, donde, según testimonios, él las agredía sexualmente, registraba fotos o videos y posteriormente las extorsionaba.

Los padres de Catalina confirmaron que la joven también recibió esa oferta antes de desaparecer. Y de hecho, ‘Noticias Caracol’ reveló los chats en los que ella preguntó por la vacante.

“Yo estuve hablando contigo hace un rato, es que estaría interesada en saber más del trabajo”, escribió. Desde el otro lado respondieron: “Cuándo podrías empezar. ¿Ya tienes información de pago y horario? Es correcto (...) Lo que sucede es que varias me preguntan y no me respondían”.

Cómo ocurrió la desaparición de Catalina Leyva

El día de los hechos, Catalina salió hacia la entrevista acompañada por su novio alrededor de las 6:00 a. m. Su madre, Amparo, relató a ‘Noticias Caracol’: “El novio se va con ella tipo 6 de la mañana a acompañarla a una entrevista de trabajo. La deja allá en el sitio, no sé si se va o se queda por ahí. Vuelve a la hora u hora y media y ahí es cuando ya no encuentra a la niña”.

Luego, con ayuda de una aplicación de ubicación, él y la Policía rastrearon el celular de Catalina hasta una zona alta y rural del Perdomo. “Allí desafortunadamente ya encuentran a la niña, pero sin vida”, contó la madre.

Meses antes, el padre de la joven había explicado en ‘W Radio’ que el examen forense reveló que Catalina “fue estrangulada con sofocamiento. Fue violada y tenía hematomas” en varias partes del cuerpo.

La investigación que conectó todos los casos

El trabajo del CTI de la Fiscalía, que consolidó declaraciones de mujeres sobrevivientes, señales de celular, análisis forense y reconstrucción de rutas, permitió establecer coincidencias en el modus operandi del presunto agresor. La escena en la que fue encontrado el cuerpo de la joven también aportó rastros clave.

El presunto violador en serie fue capturado a pocos pasos del sitio donde apareció el cuerpo de Catalina, lo que permitió unificar los hallazgos y avanzar en la imputación.

Los cargos que enfrentará el capturado

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por homicidio, extorsión y abuso sexual. Las autoridades analizarán cada denuncia y los indicios recopilados para determinar si será vinculado formalmente a los demás ataques registrados en Ciudad Bolívar.