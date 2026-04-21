En medio de la polémica generada por el posible nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud, de momento el Ministerio de Salud designó a Jaime Hernán Urrego Rodríguez en el cargo de manera temporal.

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El actual viceministro de Salud fue designado como encargado para así poder continuar con las labores de la entidad puesta bajo presión por sus varias intervenciones a EPS y por la crisis que viven estas mismas.

Con el Decreto 0404 de 2026, el Gobierno dejó en firme el nombramiento temporal de Urrego Rodríguez y la salida de Bernando Camacho quien ocupó el cargo hasta el 14 de abril pasado cuando presentó su renuncia por “motivos estrictamente personales”.

“Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable. Serví al gobierno del Presidente Petro con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno a los servicios de salud para todos los colombianos”, dijo Camacho en su carta de renuncia enviada al presidente Petro.

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Esta noticia llega después de que en la página de la Presidencia fuera publicada la hoja de vida del ex alcalde de Medellín para asumir este cargo que levantó ampollas en varios sectores políticos especialmente en los opositores.

La llegada de Quintero Calle ocurriría en medio de un panorama complejo para el sistema de salud, marcado por problemas financieros y dificultades en la prestación de servicios. Según datos del sector, las EPS que se encuentran bajo intervención acumulan deudas que superan los 19 billones de pesos, y actualmente ocho de ellas están bajo esta medida.

Vale mencionar que en los últimos días el nombre de Daniel Quintero estaba sonando para ocupar el cargo de presidente de la Nueva EPS, hoy intervenida y una de las entidades prestadoras de salud más críticas en cuanto a su situación financiera.

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Así mismo, el propio exalcalde aseguró en sus redes sociales que estando al frente de la entidad va a “desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, además de un video, el exalcalde indicó que sabe del reto que tiene por delante, pero prometió que se basará en la tecnología para “darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud”.

“La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la Supersalud. Como alcalde de Medellín, manejamos con éxito la peor crisis de salud del último siglo, la pandemia. Pero además soy padre de una niña trasplantada cuya vida depende de que le lleguen las medicinas”, dijo Quintero en un video.