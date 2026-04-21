El municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, y de manera concreta la comunidad indígena del corregimiento Berrugas, será beneficiado con un proyecto de producción porcina.

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La Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la alcaldía de San Onofre serán acompañantes y supervisores de este proyecto en el que el Gobierno Nacional invertirá más de 2.172 millones de pesos, recursos que proceden del Fondo Colombia en Paz –Subcuenta PDET.

La ejecución de este proyecto será de 12 meses, es decir, por un año.

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De acuerdo con la alcaldesa Marta Cantillo Martínez con este proyecto el territorio étnico garantiza la seguridad alimentaria, la dignidad y el futuro.

Además indicó que el “proyecto le cumple a los integrantes del Mecanismo Especial de Consulta del municipio de San Onofre, representado por los consejos comunitarios afrodescendientes y los cabildos indígenas de la Zona Norte, la Zona Platanera, la Zona Costera y la Zona de la Montaña. Se trata de producir vida y autonomía en nuestras comunidades”.

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Con este proyecto las unidades porcícolas serán dotadas completamente con insumos, herramientas y acompañamiento técnico.

“No es una ayuda: es la reivindicación de sus derechos étnicos y de su derecho a decidir sobre su territorio”, dijo Cantillo Martínez, quien con su gobierno se vincula como aliados al proyecto “para garantizar la sostenibilidad en el tiempo con asistencia técnica, acompañamiento y corazón. Porque cuando a nuestras comunidades étnicas les va bien, a San Onofre le va bien. Hoy sembramos seguridad alimentaria. Mañana cosechamos paz, dignidad y futuro”, puntualizó la alcaldesa de San Onofre.