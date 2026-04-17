El comunicador social y periodista Jorge Romero Montiel, quien presta sus servicios a Caracol Radio en el departamento de Sucre, fue víctima de la delincuencia, en la mañana de este viernes 17 de abril.

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Dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron a eso de las 4:15 de la mañana cuando llegaba a su lugar de trabajo, ubicado en la carrera 16 con calle 23 del sector Cruz de Colorao, en la zona céntrica de Sincelejo, y lo despojaron de sus pertenencias.

Los atracadores, que en la distancia le gritaron a Jorge Romero: “No te muevas o te metemos un tiro”, se le llevaron su morral con un computador portátil y demás elementos de trabajo, además de los dos celulares, uno de ellos un iPhone, y el otro móvil empresarial que tenía dos semanas de uso, lo que le impidió participar bien temprano en la agenda noticiosa de Ronda País que dirige el periodista Julio Sánchez Cristo.

Precisamente en ese espacio noticioso nacional ya la cadena radial dio a conocer este hecho de inseguridad.

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Jorge Romero Montiel es además corresponsal de Sucre y Córdoba en un noticiero de Telecaribe.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones y con imágenes de cámaras de seguridad tratan de identificar a los responsables, uno de ellos vestía con una camiseta de color blanco.