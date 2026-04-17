La relación entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que solía ser muy cercana, parece tensionarse en el marco de la campaña electoral. Este viernes el abogado respondió al cuestionamiento que le hizo el exmandatario días antes por “maltratos” hacia Paloma Valencia, aspirante a la Presidencia por el Centro Democrático.

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“El doctor Abelardo se refiere bien a mí y enseguida su campaña, o él, maltratan a Paloma o a las personas que la acompañan”, aseveró Uribe Vélez en un video que publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Orlando Amador El expresidente Álvaro Uribe en visita a EL HERALDO.

Seguidamente le pidió a “todos los que acompañan” la candidatura de Paloma Valencia tener respeto hacia la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Pero también advierto: lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”, sostuvo.

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Uribe se estaría refiriendo a los cuestionamientos de Abelardo por las alianzas que ha realizado Valencia con algunos partidos tradicionales de cara a la primera vuelta de los comicios presidenciales.

Ojo campañas, para que gane la democracia. pic.twitter.com/T0doL82H3v — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 15, 2026

En respuesta, el candidato por el movimiento Defensores de la Patria, que ha expresado en muchas ocasiones su profunda admiración por Álvaro Uribe, señaló que el único “enemigo” en el marco de la campaña a la Presidencia es Iván Cepeda, del Pacto Histórico y quien va punteando la intención de voto de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

“Los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones. El deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias”, escribió Abelardo de la Espriella en la misma red social.

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Orlando Amador Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.

Agregó: “A los amigos que quiero, admiro y respeto, toda la consideración que a lo largo de mi vida he mostrado por ellos con acciones claras. El único enemigo es Cepeda, y lo vamos a derrotar con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano”.