La presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios (ANTHOC), en Sucre, María Teresa Ortiz Noriega, le solicita a la gobernadora Lucy García Montes que separe del cargo de gerente del Hospital Universitario de Sucre (HUS) a Ezequiel Díaz Navarro.

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El pedido de la sindicalista se fundamenta en las graves denuncias por acoso sexual y laboral que se han conocido en las últimas 24 horas en contra del funcionario que lleva dos años y 14 días en el cargo designado por la Gobernación de Sucre.

Ortiz Noriega indica que la separación del cargo de Díaz Navarro debe darse mientras cursan las investigaciones tendientes a establecer su responsabilidad en los hechos denunciados por la ingeniera biomédica, especialista en gerencia en salud y modelo María Carolina Ruíz Martínez, que es integrante además de las bases del sindicato.

“La posición de ANTHOC y creo que también de los otros sindicatos de la institución es exigirle a la gobernadora que lo separe del cargo (al gerente Ezequiel Díaz Navarro) mientras se comprueba la veracidad de las denuncias para que así el proceso sea libre y transparente y para que no se sienta coaccionada la persona porque como es el gerente no pueden juzgarlo”, dice María Teresa Ortiz Noriega.

Relata que en el HUS sí hay más casos de acoso y/o persecución laboral no solo por parte del gerente Ezequiel Díaz Navarro sino también de otros funcionarios del nivel administrativo, por lo que desde el municipio de San Marcos otro empleado del hospital denuncia persecuciones por parte de funcionarias del área de Talento Humano identificadas como Margelis Tovar y Estefanía Gaviria.

“Rechazamos lo que está pasando con nuestra compañera María Carolina Ruíz. Vamos a iniciar las acciones necesarias desde el sindicato del que ella hace parte”, sostuvo María Teresa Ortíz, que a su vez indicó que con esta administración de Ezequiel Díaz en el HUS ha habido amenazas con traslados, no hay buen ambiente laboral y se perdió la humanización, que a su juicio, debe ser rescatada.