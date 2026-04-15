El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, y el delegado de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) para el certamen que se realizará en esta ciudad, Paúl Bernal, presentaron al inicio de la noche de este martes 14 de abril la mascota de la Copa Mundial de Sóftbol Sub-23.

Se trata de Yahifer, que luce el tradicional sombrero vueltiao, insignia de Colombia, y el uniforme azul, en varias tonalidades, con blanco, que es el uniforme de estos juegos que por primera vez se realizarán en Colombia y su sede es Sincelejo.

Maria Victoria Bustamante Fernandez

El mandatario de los sincelejanos sostuvo que la mascota toma el nombre de Yahifer en honor a un niño, hijo de una familia muy cercana a él, que nació enfermo y de quien los médicos daban pocas posibilidades de sobrevivir, pero que gracias a Dios, a sus 10 años, presenta un buen estado de salud.

El niño estuvo en compañía de sus padres y de su hermanita durante la presentación de la mascota que se efectuó en la sala de juntas de la sede de gobierno municipal de Sincelejo.

Desde ya el alcalde Yahir Acuña y el delegado de la WBSC, Paúl Bernal, invitan a los amantes del sóftbol a visitar la ciudad de Sincelejo para disfrutar del mundial sub-23 que se desarrollará entre el 25 de abril y el 3 de mayo.