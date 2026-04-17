Si uno piensa en la banda sonora de los ochenta en España, es casi imposible no caer en ‘Devuélveme a mi chica’, esa amenaza pop que, más de 40 años después de su lanzamiento, acumula casi 900 millones de reproducciones en Spotify, a las que habría que agregar todas las veces que sonó en casetes, grabada directamente de la radio, y en discotecas de todo el dominio hispano.

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“Somos parte de la historia de España porque hemos hecho feliz a mucha gente”, confesaron a EFE este viernes los Hombres G, responsables de uno de los mayores fenómenos musicales de la historia del país.

Ahora, su historia se cuenta en ‘Los mejores años de nuestra vida’, un documental dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que se podrá ver dentro de la programación del BCN Film Fest, que recoge las cuatro décadas de vida de una de las bandas fundamentales de nuestra música.

“No es el típico documental de grupo de rock con entrevistas al productor o al ingeniero de sonido y muchos pesados hablando. Aquí se pone en valor la historia de una amistad, de cuatro amigos de toda la vida que han tenido una historia fascinante recorriendo el mundo durante 40 años cantando canciones”, cuenta David Summers, cantante y compositor del grupo.

Pese a que el éxito en mayúsculas llegó a finales de los ochenta, gracias a títulos como el ya mencionado ‘Devuélveme a mi chica’, ‘El ataque de las chicas cocodrilo’ o ‘Venezia’, el grueso de su carrera ha transcurrido a partir de 2002, momento en el que se reunieron tras una década de separación.

“Llevamos 24 años desde que volvimos; es que es acojonante. La gente recuerda los ochenta como la época más brutal, porque fueron siete discos en siete años, con giras en América, giras en España, dos películas… pero lo mejor vino luego y por eso queríamos llamarlo ‘Los mejores años de nuestra vida’, porque son ahora”, reflexiona el guitarrista Rafa Gutiérrez.

Precisamente, este filme cuenta por primera vez ese vacío de diez años que comenzó en 1992, cuando Hombres G terminaron la gira de ‘Historia del bikini’ y, sin avisar, se bajaron de los escenarios y dejaron de juntarse en el estudio.

Marta Pérez/EFE BARCELONA, 17/04/2026.- David Summers, cantante de Hombres G, la banda que pasó a la posteridad con el 'Sufre mamón', posa tras contar en una entrevista a EFE cómo la historia del grupo se plasmó en el documental 'Los mejores años de nuestra vida', que se presenta en el BCN Film Fest. EFE/Marta Pérez

“No dijimos: ‘Vamos a parar’. Dijimos: ‘Este año no hacemos canciones del nuevo disco’. Lo que ocurrió fue que lo que pensábamos que serían uno o dos años se convirtieron en diez. A partir de ese momento, cada uno se enfrentó de manera distinta al estar solo”, sigue Gutiérrez, a lo que Summers agrega que “no fue ninguna estrategia”, pero que esa década de descanso sirvió para que los fans, algo saturados de Hombres G, los echaran de menos.

La novedad del documental es que, por primera vez, David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina explican su versión de lo ocurrido en esos años, una escena que Charlie Arnaiz y Alberto Ortega describen como “una de las partes más emocionales y más bonitas de la película”.

“Teniendo en cuenta que son cosas que pasaron hace 30 años, están más que superadas. Además, en la película yo lo veo un poco más dramático de lo que fue en realidad. Nosotros nunca nos peleamos ni tuvimos una bronca de separarnos. Hay otros grupos que acaban a hostias, pero a nosotros no nos pasó eso”, matiza el batería Javier Molina, que bromea con que “a hostias no podíamos acabar porque siempre ganaba yo”.

Hoy, tras cuatro décadas de su debut, Hombres G siguen llenando estadios, algo que, según Summers, “nadie podía esperar”: “Podríamos estar tocando en fiestas nostálgicas de los ochenta con otros compañeros de la época, pero estar juntos los mismos cuatro tíos después de 43 años es absolutamente insólito”.

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Su éxito, que en su momento se podía explicar a través de las legiones de clubs de fans que arrastraban por todo el país, hoy se cuenta gracias a esos mismos seguidores, ya adultos, y a muchos otros jóvenes que se han ido enganchando a su música.

“Ahora mismo, con 62 años que tenemos, entran niñas de 14 años en el camerino llorando igual que hacían en los ochenta. Ya no te acosan, pero se ponen nerviosísimas y tienen una ilusión tremenda”, analiza Molina, a lo que Gutiérrez sentencia con que “somos parte de la historia de España porque hemos hecho feliz a mucha gente”.