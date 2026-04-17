En un espacio donde las rutinas suelen estar marcadas por el encierro, el color y la creatividad irrumpieron como una forma de libertad. La Fundación BAT Colombia inauguró el mural “Arte y libertad transforman vidas” en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, una intervención que apuesta por el poder del arte como herramienta de cambio social.

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La obra hace parte del proyecto Intramuros, una iniciativa que busca llevar procesos de creación artística a centros penitenciarios del país. Más allá de lo estético, el programa promueve la expresión individual y colectiva de las personas privadas de la libertad, brindándoles un espacio para reconstruir narrativas personales a través del arte.

Cortesía Aspecto del nuevo mural con el que cuenta la Penitenciaría El Bosque.

El mural fue concebido y ejecutado con la participación directa de internos, quienes asumieron el proceso creativo como una oportunidad para resignificar su entorno.

La intervención no solo transformó visualmente uno de los espacios del centro carcelario, sino que también fortaleció dinámicas culturales al interior del establecimiento.

“Arte y libertad transforman vidas” se consolida así como un ejercicio colaborativo que demuestra cómo la cultura puede abrir caminos de reflexión, inclusión y reconstrucción del tejido social, incluso en contextos adversos.

La iniciativa contó con el respaldo del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidades que acompañan este tipo de proyectos orientados a la resocialización y al desarrollo humano dentro del sistema penitenciario.

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Con esta intervención, la Fundación BAT Colombia demuestra su compromiso con el arte como motor de transformación, llevando un mensaje claro: incluso tras los muros, la creatividad puede abrir puertas hacia nuevas oportunidades.