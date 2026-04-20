Las labores académicas en la sede Puerta Roja de la Universidad de Sucre, que es la principal de esta alma máter, están suspendidas hasta nueva orden.

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Por un lado los docentes de planta aluden haber entrado en asamblea permanente y por otra parte los estudiantes, debidamente organizados, decidieron entrar en paro indefinido hasta que les expliquen las verdaderas razones por las que algunos docentes reciben salarios hasta por más de 90 millones de pesos.

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El detonante para que los estudiantes entraran en paro y de paso exteriorizaran su malestar por el llamado “cartel de los puntos” por parte de docentes de la Universidad de Sucre ha sido una publicación sobre relaciones de pago en las que se evidencian los aumentos de salarios hasta en un 177% entre el año 2021 y el 2025. Tres de los docentes con pagos mensuales por más de 90 millones de pesos son Alexánder Pérez Cordero, Donicer Eduardo Montes Vergara y William Alejandro Niebles Núñez que antes ganaban 33, 28 y 20 millones de pesos respectivamente.

A raíz de estas altas cifras los estudiantes se han pronunciado con manifestaciones en el interior de la alma máter en la que han pegado carteleras con mensajes de rechazo a esta situación.

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En paralelo un grupo de ellos ingresó a la sala de profesores, donde estaban en asamblea, para hacerles saber sobre el descontento, lo que hizo entrar en pánico a los maestros que se pronunciaron en un comunicado rechazando la publicación de información que, según ellos, “relaciona datos personales y falsos detalles salariales claramente alterados y distorsionados”.

A su vez responsabilizan al “rector Johnny Alberto Avendaño Estrada y su gabinete de gobierno institucional, por cualquier tipio de afectación, daño, agresión de tipo física, mental, cibernética, académica que a partir de la fecha podamos sufrir los docentes de planta adscritos a la Universidad de Sucre”.

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes 20 de abril los docentes están en la sala de profesores, temen salir de allí y piden la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo.

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Los docentes de planta se declararon en asamblea permanente desde las 12:00 del mediodía del viernes 17 de abril y uno de los puntos que los llevó a esto es precisamente, según ellos, la “suspensión irregular del reconocimiento de puntos salariales y afectación de derechos del profesorado: Resulta extremadamente preocupante la suspensión general del trámite de reconocimiento de puntajes por producción académica en la tipología de artículos, adoptada en el marco del CIARP con ocasión de una auditoría ordenada por Rectoría en el año 2025, que se supone rindió informe desde julio del mismo año y a la fecha se desconoce. Si bien la Universidad puede ejercer controles internos y verificar la regularidad de sus procedimientos, ello no puede traducirse, sin habilitación normativa clara, en la paralización general e indefinida de un trámite regulado por una norma superior como el Decreto 1279 de 2002, del cual dependen derechos salariales del profesorado en todo el país, ¿por qué debemos ser nosotros la excepción? Esta situación genera serios reparos frente a los principios de legalidad, eficacia, celeridad, buena fe y debido proceso, especialmente cuando no se individualizan conductas presuntamente “reprochables” y existe el riesgo de trasladar, mediante prácticas cuestionables, a los docentes las consecuencias de eventuales fallas institucionales en los mecanismos de verificación y control. Sin mencionar las consecuencias negativas y el mal ambiente que esto ha generado en toda la comunidad universitaria que ha sido puesta en una posición de juicio generalizado hacia el estamento docente de planta”, relatan los catedráticos en un escrito”.

EL HERALDO ha intentado comunicarse con el rector Johnny Avendaño Estrada, pero no ha sido posible porque no ha respondido las llamadas ni los mensajes al celular.